MADRID. MAESTRE VE “FANTÁSTICO” QUE TRES EDILES EXPRESEN LIBREMENTE SU APOYO AL REFERÉNDUM

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, señaló este jueves que le “parece fantástico” que tres concejales de Ahora Madrid firmaran el manifiesto del acto que se iba a celebrar el domingo en Matadero en favor del derecho a decidir de Cataluña, porque “vivimos en un país libre” donde “cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones políticas cuando y como le parezca oportuno”.

Maestre contestó así a una pregunta que se le formuló al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato; y los concejales Pablo Carmona y Montserrat Galcerán están entre los firmantes de ese manifiesto, y la portavoz admitió que “es posible” que alguno de ellos acuda al acto cuando se celebre en otra sala que no sea de titularidad municipal, dado que la asistencia es “libre”.

No obstante, a otra pregunta reconoció, como la alcaldesa Manuela Carmena hizo ayer, que “es comprensible que el Tribunal Constitucional haya suspendido algo (el referéndum) que choca con la legalidad vigente”, lo cual parece “bastante claro”. En todo caso, ella reiteró una posición que entiende “consensuada” por todo el equipo de gobierno: que “los problemas políticos” como el de Cataluña “se solucionan a través de cauces políticos; si no, no se solucionan”.

La portavoz del Ejecutivo local reveló que las alegaciones a la suspensión del acto en favor del referéndum que se iba a celebrar en una sala de titularidad municipal junto a Matadero se presentarán finalmente mañana. Su línea argumental será que el contenido del auto judicial “tiene poca relación con el contenido del decreto de cesión de ese espacio”, puesto que el primero se refería al referéndum declarado inconstitucional y la solicitud de cesión del espacio se tramitó antes de que el Gobierno de la Generalitat lo convocara formalmente.

También como Carmena ayer, Maestre rehusó hacer comentarios sobre la ideología del juez José Yusti, titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid que suspendió el acto, y del que se ha sabido que hizo a otros jueces comentarios contrarios a la independencia y se refirió al Gobierno municipal como “tropa”, cuestionando incluso su aspecto físico. “El Poder Ejecutivo tiene que ser extremadamente cuidadoso con el Poder Judicial”, se excusó. Y, aunque dejó entrever que tiene una opinión sobre Yusti, considera que esas opiniones no las puede expresar como portavoz de un órgano ejecutivo.

