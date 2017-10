MADRID. MAESTRE PROMETE BANDERAS EL 12-O Y BUSCAR CONSENSO PARA UNA DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

- El PP dice que Ahora Madrid presentó una propuesta “infumable” porque “no cree en la Constitución”. La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, dijo hoy que “por supuesto” se pondrán motivos basados en la bandera española en mupis y autobuses el 12 de octubre, Fiesta Nacional española, y que Ahora Madrid va a “trabajar en el consenso” para que se apruebe una declaración institucional por unanimidad en el pleno extraordinario que se convoque en homenaje.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre trató así de disipar las dudas sobre el compromiso del Ejecutivo en llevar a la práctica las medidas aprobadas por PP, PSOE y Ciudadanos en el pleno ordinario de septiembre para celebrar el 12 de octubre: convocar un pleno extraordinario para aprobar una declaración institucional y engalanar Madrid ese día con motivos basados en la bandera española.

Respecto a la declaración, Maestre puso en valor que Ahora Madrid hizo una propuesta y que, ante los reparos puestos por PP y Ciudadanos, intentará “trabajar en el consenso”. Y, en cuanto a engalanar la ciudad, aseguró que, cumpliendo el mandato del pleno, “por supuesto” se pondrán motivos basados en la bandera en mupis y autobuses, en una “propuesta que se verá pronto en las calles de Madrid”.

El hecho de que Ahora Madrid no convocara ayer, como estaba previsto, a los portavoces del resto de grupos para concretar cómo llevar a cabo las propuestas aprobadas en pleno suscitó esta mañana las dudas del del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien interpretó esta mañana que en el equipo de gobierno “no tienen ningún interés en celebrar la Fiesta Nacional”.

De ahí, añadió, el “paripé” de reunión que sí hubo el lunes entre los grupos, en la que Ahora Madrid presentó una propuesta de declaración que él tachó de “infumable”, porque apelaba al diálogo y la equidistancia y mencionaba las palabras España y Constitución una única vez. Y ve difícil el consenso con un grupo que, a su juicio, “no cree en la Constitución y por eso no quiere llegar a acuerdos”,

Además, Almeida dijo que el PP quiere saber “qué van a hacer con las banderolas, dónde las van a poner” y “qué diseño han propuesto”, aventurando que hablará de “diálogo, paz, entendimiento”, pero no de respeto a la Constitución y el Estado de Derecho”. Por último, respecto a la fecha del pleno, reclamó que se escoja la del 11 de octubre, y no una de la semana siguiente a la Fiesta Nacional, como propuso hacer Ahora Madrid.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso