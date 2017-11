MADRILEÑOS Y TURISTAS PODRÁN DISFRUTAR DE MÁS DE 30 ACTIVIDADES EN LA RECTA FINAL DE LA MADRID HOTEL WEEK

Madrileños y turistas podrán disfrutar de más de 30 actividades relacionadas con la arquitectura, la gastronomía, la salud, el diseño, la tecnología, el arte, la música, el deporte, la escena y las compras en la recta final de la ‘Madrid Hotel Week’.

Esta iniciativa pionera, diseñada y liderada por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) en el marco de su 40 aniversario, se celebrará hasta el domingo 12 de noviembre en más de 50 hoteles de la región, que pasan así a ser los principales protagonistas de la vida cultural, profesional y del ocio de Madrid.

El objetivo de la iniciativa es doble: mostrar el lado más vanguardista y experiencial de estos establecimientos abriendo sus puertas a todos los públicos, y poner en valor el papel que juegan en la configuración y dinamización de los barrios.

A modo de ejemplo, los visitantes y ciudadanos de Madrid podrán elegir actividades relacionadas con la gastronomía y la coctelería (catas, degustaciones y algunas másterclass) entre las que se encuentran la ‘Cooking Class’ del hotel Vincci Centrum; la cata de vinos ecológicos del NH Abascal; una ‘Masterclass de Coctelería’ en el hotel The Principal Madrid; un taller para aprender a tirar cañas de la mano de Mahou en los mercados de la Cebada, Chamberí y Vallehermoso, o la cata de cerveza y el maridaje que ofrece el hotel VP Jardín Recoletos.

Para aquellos que disfrutan comiendo, la ‘Madrid Hotel Week’ les invita a probar el aperitivo italiano elaborado por el hotel Only You Atocha; a degustar un menú propio del siglo XIX en el Barceló Emperatriz; a tomar el ‘Vermuth de la Almudena’ y las tapas castizas del hotel JP Jardín de Recoletos; sentirse italiano gracias a la experiencia ideada por el hotel H10 Villa de la Reina; o dejarse atrapar por los caprichos gastronómicos de los Estrella Michelín Hermanos Torres en el Gran Meliá Palacio de los Duques en colaboración con Mastercard.

ARTE E HISTORIA

Dentro de la ‘Madrid Hotel Week’ también hay espacio para iniciativas estrechamente vinculadas con el mundo del arte y la historia, ya que todos aquellos que lo deseen podrán hacer una visita guiada por la exposición ‘El Viaje’ del Museo Thyssen-Bornemisza y acceder al museo Lázaro Galdiano con una oferta especial gracias a la estrecha colaboración que mantiene la AEHM con ambas pinacotecas.

Asimismo, varios hoteles cuentan con exposiciones que se podrán visitar hasta el domingo 12 de noviembre, como la ‘Street Art Experience’ del hotel Novotel Center Madrid, la exposición de arte ‘Nuestro Velo’ del 7 Islas Hotel, los ‘Mosaicos Romanos’ del Hotel Villa Real o la exposición fotográfica ‘Los últimos de Mindanao’ de Acción Contra el Hambre en el hotel Índigo Madrid-Gran Vía. Para los más curiosos, el Gran Meliá Palacio de los Duques y el Gran Meliá Fénix ofrecen un tour gratuito por sus principales estancias de la mano de un experto que explicará con todo detalle los aspectos más peculiares de ambos establecimientos.

Los amantes de la música aún están a tiempo de disfrutar del concierto de piano del hotel Hesperia, del guitarrista Paulo Wilson en el Wellington, del jazz en vivo en el hotel Urso, del viaje musical de los años 50 que ofrece el NH Suecia o de sesiones de jazz y swing en directo en el H10 Villa de la Reina. El broche de oro lo pone el hotel Westin Palace con un recital de ópera y un cóctel con fines solidarios a favor de Unicef este sábado.

VIDA SALUDABLE Y DEPORTE

Para fomentar los hábitos de vida saludable y el deporte, los hoteleros madrileños han puesto a disposición de todos los públicos actividades wellness que se mezclarán con conceptos como la gastronomía o el yoga.

Tratamientos faciales y ‘Spunch’ en el hotel Wellington, un circuito spa en el Parador de Alcalá de Henares, o sesiones de belleza y relax en el hotel Only you Atocha, en el Intercontinental y en el Eurostars Suites Mirasierra son otras de las opciones diseñadas con motivo de la ‘Madrid Hotel Week’. Además, los más innovadores podrán practicar yoga con unas vistas increíbles del Parque del Retiro desde el H10 Puerta de Alcalá.

Una de las grandes apuestas de la AEHM es la desarrollada en colaboración con MasterCard en el hotel Miguel Ángel de Blue Bay. El ‘Hotel Cinema: 20 años de Airbag’, que tendrá lugar este miércoles, trasladará a los asistentes a un salón ambientado para la ocasión, donde se encontrarán con camas desde las que podrán ver la película.

Para los más aventureros, la AEHM ha organizado la sesión audiovisual ‘Súper 8’, que tendrá lugar en el Cine de la Prensa y donde se abordará el mentalismo en el cine de la mano de Pablo Raijenstein. Posteriormente se proyectará la película ‘El Resplandor’, un filme que transcurre en el interior de un hotel.

Además, el Gran Hotel Inglés ofrece un recorrido gratuito ofreciendo a los asistentes una oportunidad exclusiva, ya que actualmente se encuentra en pleno proceso de reformas y no abrirá sus puertas de manera oficial hasta febrero de 2018.

Algunas de las actividades que se podrán disfrutar durante la ‘Madrid Hotel Week’ no tendrán coste para los participantes, otras tendrán número restringido de personas atendiendo a la capacidad del espacio, otras serán de pago con propuestas originales para esta edición a precios competitivos y otras serán restringidas y dirigidas a profesionales del sector turístico.

Para la puesta en marcha de este ambicioso programa, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid a través de Madrid Destino y la Dirección General de Comercio y Emprendimiento, así como de otras instituciones privadas que han visto en la ‘Madrid Hotel Week’ una oportunidad para ofrecer a madrileños y turistas la posibilidad de vivir nuevas experiencias y de conocer Madrid como destino.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso