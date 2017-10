MADRID. 552 MADRILEÑOS HAN RECURRIDO EL COBRO DE LA PLUSVALÍA MUNICIPAL TRAS PERDER DINERO AL VENDER EL PISO

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid ha recibido ya 552 recursos de reposición presentados por ciudadanos a quienes se les ha cobrado el impuesto de la plusvalía municipal pese a haber perdido dinero al vender su piso, casos en los que el Tribunal Constitucional declaró ilegal.

El director de la Agencia Tributaria municipal, José Antonio Díaz de Ceño, proporcionó este dato a preguntas del concejal del PP Percval Manglano y la del PSOE Érika Rodríguez Pinzón. Manglano preguntó si el Ayuntamiento tiene calculado cuánto debería devolver después de una primera sentencia que le ha obligado a devolver más de 7.400 euros a un particular a quien se cobró la plusvalía pese a haber perdido dinero en la venta.

Díaz de Ceño dijo que hasta el momento se han presentado 552 recursos de reposición por este motivo, y que además hay pendientes de resolución 383 resoluciones en relación al IBI, pero que la Agencia Tributaria no los está rsolviendo, ni tampoco el Tribunal Económico Administrativo, pues no le corresponde.

Eso sí, dijo que el Ayuntamiento, en colaboración con la FEMP, está ya teniendo en cuenta el mandato de la sentencia del TC, sólo que las modificación de la normativa corresponde al Legislador.

