MADRID. EL 76% DE LOS MADRILEÑOS APOYA LAS CONSULTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, SEGÚN EL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Madrid ha realizado un sondeo telefónico del que se desprende que el 75,8% de los madrileños apoya las consultas de participación ciudadana impulsadas por el Consistorio. Los resultados del sondeo han sido remitidos a todos los grupos municipales.

Según informó el Ayuntamiento, el 54,8% de las personas encuestadas está “totalmente a favor” de este tipo de consultas y el 21% “bastante a favor” de las mismas.

Este sondeo con un muestreo aleatorio tiene un error muestral del 5% con un nivel de confianza del 95,5%, según el Ayuntamiento. Se realizó con el objetivo de conocer la opinión generalizada sobre la votación ciudadana que tuvo lugar el pasado mes de febrero acerca de varias cuestiones: si se quería un “Madrid 100% sostenible”, un “billete único para el transporte público”, la elección del proyecto para la remodelación de la Plaza de España, el futuro de la Gran Vía y otras preguntas específicas planteadas para varios distritos.

Posteriormente se decidió en Pleno realizar una valoración pormenorizada de la iniciativa de participación.

El 63% de las personas que respondieron al sondeo considera que estas consultas del Ayuntamiento de Madrid deben realizarse entre una y cuatro veces al año como mínimo.

Preguntados acerca de diferentes tipos de decisiones que se podrían someter a consulta ciudadana, el 46,1% cree que se deben consultar cuestiones que afecten a cambios importantes de la ciudad en cuanto a movilidad, seguridad, estética y otros.

El 42,8% querría ser preguntado por todo lo que suponga un gasto importante y el 41,4% considera que se deben consultar aquellas medidas que impliquen una restricción o gravamen para la mayoría.

Respecto a los medios de difusión de los procesos de participación ciudadana, el 59,7% manifiesta haberse enterado de la votación a través de la carta personalizada que recibió del Ayuntamiento. Los demás canales de información no superan el 25%.

La razón más importante para no participar es no tener tiempo pese a estar interesado, con un 38,6%, si bien la facilidad para votar se puntúa con un 8,3 sobre 10.

De todos los encuestados, el 59,8% participaría “probablemente o con seguridad”, el 25,3% lo haría dependiendo de los temas a votar, y el 12% “probablemente o seguro” no participaría.

El sondeo estaba dirigido a personas residentes en Madrid, empadronadas o no, de 16 años o más. Se eligió una muestra de 400 encuestas válidas representativas de la población de Madrid y se establecieron cuotas por distrito, grandes grupos de edad y sexo, según cifras del último Padrón disponible.

El trabajo de campo se llevó a cabo por vía telefónica a través de la plataforma 010 de Línea Madrid, administrándose un cuestionario de 18 preguntas, en un horario de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso