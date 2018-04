MADRID. VILLACÍS TACHA A AHORA MADRID DE “JAULA DE GRILLOS”

Google Plus

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, comparó este martes a Ahora Madrid con una “jaula de grillos”, después de que tres concejales de Ganemos hayan criticado los desahucios de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS).



Lo hizo en una rueda de prensa en la Casa Cisneros tras conocerse que los tres concejales adscritos a la plataforma Ganemos (Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán) han firmado, juntos a otros dirigentes y simpatizantes de Podemos, algunos desahucios de inquilinos de viviendas sociales que ha ejecutado la EMVS en las últimas semanas.

Villacís, por el contrario, estima que la EMVS tieene un reglamento y unos “requerimientos mínimos” que los adjudicatarios tienen que cumplir, porque hay 20.000 solicitantes de viviendas municipales y no sería justo perjudicar a los que hacen las cosas bien. En esa línea, preguntó: “¿Por qué no se puede hacer un desahucio, porque lo diga una facción de Ahora Madrid?”.

Así, en la línea de lo que ha denunciado otras veces, la portavoz de Ciudadanos dijo que Ahora Madrid es “una jaula de grillos”, y que no puede gobernar la ciudad “cuando se llevan mal entre ellos” y “se hacen la oposición a sí mismos”. Para Villacís, es una “situación insostenible” que espera que los votantes tengan en cuenta en las elecciones municipales de 2019.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso