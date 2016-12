MADRID. LÓPEZ TILDA DE “TIC DE VIEJA POLÍTICA” SU CESE Y DICE QUE “LA ESCISIÓN NO ESTÁ EN LA AGENDA”

El todavía portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, calificó este martes de “tic de vieja política” su destitución y aseguró que “la escisión no está en la agenda”.

En una entrevista en Antena 3 Televisión recogida por Servimedia, López dijo que de cara a la Asamblea de Vista Alegre “es necesario ensanchar el campo y trabajar para que no se produzca” la escisión y evitar que la dirección de Podemos “trabaje solo para un sector”, en clara alusión al secretario de Organización, Pablo Echenique, al que pidió que “vele por todos”.

Dijo que no está en cuestión el liderazgo de Pablo Iglesias, “sino la dinámica interna y la pluralidad del proyecto”.

Respecto a su cese, explicó que, aunque fue decidido por la dirección de Podemos Madrid, no se formalizará hasta la reunión de mañana de los 27 diputados de esta formación. Afirmó que de esa votación saldrá su cese con 14 votos a favor y 13 en contra.

Explicó que “nadie me ha dado razones” para dejar el cargo y advirtió de que esta forma de actuar “debilita la lógica de los plebiscitos” y defendió un Podemos coral y más plural”.

“Yo me sumé a un Podemos donde la diferencia era un valor importante”, dijo López, quien se mostró preocupado por “ese tic de decir una cosa y hacer otra distinta”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso