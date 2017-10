MADRID. ESTE VERANO HUBO UN 34% MENOS DE SUPERFICIE AFECTADA POR EL FUEGO

El consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, dijo hoy en el Pleno de la Asamblea regional que ya se ha cerrado la campaña de verano contra incendios forestales con un 34% menos de superficie afectada por el fuego que en 2016, frente a la situación en el resto de España, donde prácticamente se ha duplicado la superficie afectada por incendios forestales.

“La campaña de este año ofrece los mejores resultados de la historia si nos atenemos a la comparativa de índice de superficie forestal quemada frente al índice nacional (un 0,06% en la Comunidad frente al 0,36% nacional), así como al porcentaje de conatos sobre grandes incendios (83,7% frente al 62% nacional), que es el índice que mide la eficacia del modelo”, explicó.

Garrido, que hizo balance del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (Infoma), una vez concluida la época de máximo riesgo, que va del 15 de junio al 30 de septiembre, indicó que “los datos son especialmente positivos si tenemos en cuenta que, al igual que lo que ha sucedido en el resto de la península, el número de incendios en la Comunidad se ha visto incrementado respecto al año pasado”.

Informó de que del 1 de enero al 30 de septiembre, en la Comunidad de Madrid se han registrado 289 incendios, un 21% más que el año pasado.

En el 83,7% de los casos los incendios no pasaron de conato y las llamas no superaron la hectárea de terreno afectado, según Garrido, quien afirmó que este año no se ha registrado ningún gran incendio (más de 500 hectáreas) y ni siquiera ha habido fuegos que hayan superado las 50 hectáreas.

Manifestó que pese al mayor número de incendios registrado, la superficie afectada por las llamas se ha reducido un 34%, hasta situarse en 244,6 hectáreas. De ellas, sólo 9,5 hectáreas han sido de superficie arbolada, la décima parte de la media de la última década.

El incendio más importante de la temporada se registró en San Agustín de Guadalix, con 23,4 hectáreas afectadas, de las que sólo 0,8 eran arboladas.

De media, cada incendio ha afectado a 0,85 hectáreas, la mitad que el año pasado. Estas cifras suponen que el porcentaje de terreno forestal afectado por el fuego en toda la Comunidad de Madrid apenas alcanza el 0,06% del total, muy por debajo de la media registrada en el conjunto de España, que es del 0,36%, según los datos publicados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

EFICACIA DEL MODELO

Para Garrido, “resulta evidente que los datos avalan el sistema de extinción de la Comunidad de Madrid como el más eficaz no sólo de España sino, posiblemente, también de Europa”.

“Y ello, gracias a una distribución territorial de los recursos basada en un profundo estudio del riesgo y del territorio” y a “una integración de los dispositivos de prevención y extinción de incendios única en España”, añadió.

Asimismo, destacó la colaboración y cada vez mayor concienciación de los madrileños en la lucha contra el fuego, así como la sobresaliente labor de los más de 4.700 efectivos que han participado en esta campaña Infoma 2017.

De cara a la próxima campaña, Ángel Garrido habló se refirió al papel que desempeñará la nueva Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, que supondrá una mayor integración operativa de los recursos implicados en la lucha contra los incendios forestales, lo que permitirá una mejora de la calidad, de la eficacia y de la eficiencia.

Anunció la próxima aprobación de los planes de defensa contra incendios forestales, que facilitarán que se establezca el programa de trabajo de los próximos años en las superficies forestales de la región.

En cuanto a las causas de los incendios registrados en la región en lo que va de año, el consejero dijo que, según las investigaciones del Cuerpo de Agentes Forestales, los provocados por negligencias o de manera accidental (uso de maquinaria y vehículos, colillas mal apagadas, líneas eléctricas, etc.) suponen cerca de 46% del total.

Agregó que el 36,5% de los incendios se considera que han sido intencionados y señaló que en su gran mayoría se trata de casos relacionados con el uso del fuego para prácticas tradicionales que, ahora, ya no están permitidas, como las quemas en zonas de cultivo, márgenes de ríos o fincas particulares. Otro 4,2% de los siniestros fue provocado por causas naturales, como la caída de rayos.

Los agentes forestales esclarecieron las causas del 86,4% de los siniestros registrados. En la época de riesgo máximo de incendios forestales, la Comunidad de Madrid ha mantenido alerta en la lucha contra el fuego a más de 4.700 efectivos (bomberos, brigadas forestales, agentes forestales, vigilantes, voluntarios de Protección Civil…), con una flota de 456 vehículos y nueve helicópteros distribuidos por toda la región.

Este año, el Gobierno regional ha invertido 35 millones de euros en la prevención y lucha contra incendios forestales (el 70% destinado a la prevención).

Antes del verano, las brigadas forestales de la Comunidad llevaron a cabo trabajos de prevención sobre más de 2.500 hectáreas de terreno, entre cortafuegos, fajas de seguridad y desbroce y limpieza tanto de montes como de pistas.

A ello hay que añadir las cerca de 750 hectáreas que se mantienen gracias a las labores de pastoreo preventivo contra incendios.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso