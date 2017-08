MADRID. EL CINE DE VERANO DE LA COMUNIDAD AFRONTA SU RECTA FINAL

El circuito de Cine de Verano que organiza la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid entra en su recta final llevando el cine a las plazas y edificios emblemáticos de 48 municipios de la región. Los más de 40 títulos programados podrán verse hasta el próximo 8 de septiembre, todos ellos con entrada gratuita.

En la programación del 14 de agosto al 8 de septiembre, Cine de Verano ofrecerá comedias nacionales e internacionales, como la clásica ‘Mi tío’, dirigida y protagonizada por Jacques Tati, o ‘¿Qué me pasa, doctor?’, dirigida en 1972 por Peter Bogdanovich.

Para los que prefieran el drama, el filme ‘La chica danesa’, protagonizada por Eddie Redmayne, o ‘Truman’, una coproducción hispano argentina con actores como Javier Cámara, Ricardo Darín o Eduard Fernández.

En cuanto a las comedias actuales, podrán verse títulos para mayores como ‘La noche que mi madre mató a mi padre’, dirigida por Inés París, y títulos para los más pequeños, como ‘Zootrópolis’.

Según informó la Comunidad de Madrid, como novedad el 8 de septiembre se podrá ver en Buitrago del Lozoya un miniciclo organizado con el Museo Picasso dentro del III Festival Internacional de Cine Histórico de Buitrago del Lozoya, donde se podrán ver las películas ‘Gernika’ y ‘Picasso & Braque go to the movies’. La proyección de estas películas tendrá lugar a las 19.00 y a las 21.00 horas, respectivamente.

