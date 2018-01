MADRID. EL PP DE VALDEMORO SE OPONE A QUE UNA CONCEJALA SEA BALTASAR EN LA CABALGATA DE REYES

Google Plus

Izquierda Unida de Valdemoro denunció este viernes las críticas que están recibiendo por parte del PP municipal por el hecho de que una de sus concejalas vaya a desfilar como Baltasar en la Cabalgata de Reyes, cuestión que los populares consideran que “transforma” la tradición “al estilo Carmena”.



“Hay que ser necio para que con su absurdo protagonismo haya descubierto que un rey mago sería una mujer”, manifestó el partido de izquierdas en un comunicado. La edil Cynthia Mateos va a hacer las veces del rey negro en el desfile, algo que no ha sentado bien en las filas populares.

El Grupo Municipal de IU considera “machista” la actitud del PP y le reprocha que durante sus legislaturas al frente del Consistorio “imposibilitaba que concejalas pudieran optar por representar el papel de rey en la Cabalgata”.

La organización Afroféminas, que reúne a mujeres afrodescendientes, criticó por su parte el hecho de que la concejala de Izquierda Unida vaya a hacerse un 'blackface' (pintado de cara para parecer negra), cuando en años anteriores se contaba con un vecino negro de la localidad para representar al Rey Mago.

“Si no quieren que sea este hombre, ¿no hay ningún negro en Valdemoro que pueda hacerlo?”, se preguntaron desde este colectivo de mujeres afrodescendientes. No obstante, desde la formación de izquierdas defienden que “nada tiene que ver el sexo o ser de color, o cualquier otra condición, para representar un papel”.



