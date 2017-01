MADRID. LA GESTORA DEL PP DE MADRID APRUEBA POR UNANIMIDAD SUS 22 ENMIENDAS PARA EL CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO

- Entre ellas, la que establece el sistema de “un militante, un voto”, en todo el proceso para elegir presidente. La Comisión Gestora del PP de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes, aprobó esta tarde por unanimidad las 22 enmiendas que se van a presentar de cara al XVIII Congreso del PP, previsto para el próximo mes de febrero.

Entre ellas destaca la enmienda a la Ponencia Política y de Estatutos, en la que se propone la elección directa por los afiliados del presidente del partido, tanto a nivel nacional como regional y provincial, mediante el sistema de “un militante, un voto” en todas las fases de este proceso.

Esta enmienda, según sus redactores, "responde al compromiso de Cifuentes de avanzar en la regeneración democrática y potenciar el protagonismo de los afiliados, como factores que pueden contribuir a la revitalización del PP".

Cifuentes aseguró que su voluntad es “dialogar e intentar un acuerdo transaccional, que pueda hacer compatibles la propuesta de la organización madrileña con la ponencia nacional”.

En su intervención, afirmó que “en un partido democrático como el nuestro, el Congreso es el momento de plantear propuestas, de debatir y de llegar a acuerdos fruto del diálogo y del consenso”.

“Podemos y debemos hacerlo con lealtad, dejando muy clara una cosa: proponer no es dividir, sino querer participar; debatir no es rivalizar, sino impulsar el diálogo; intentar mejorar no es debilitar, sino fortalecer al partido”, afirmó.

El PP de Madrid aprobó un total de 22 enmiendas no sólo de carácter político, sino también con un alto contenido social y económico, incluyendo, entre otras, propuestas sobre financiación autonómica, modificación de la Ley de Haciendas Locales, elaboración de una Ley de Financiación del Transporte Público, mejora de la situación laboral de colectivos con especiales dificultades como jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, impulso a la atención sociosanitaria de enfermos con patologías crónicas, o incentivos a las familias y fomento de la natalidad.

En el ámbito educativo, las enmiendas se centran en el reforzamiento de la autoridad del profesor y el apoyo a la libertad de elección de centro y a la enseñanza concertada, mientras que en el tema europeo se aboga por reforzar los lazos con la Unión Europea, pero potenciando al mismo tiempo la marca España.

También salieron adelante enmiendas orientadas a mejorar la movilidad, mediante la extensión de los carriles Bus-Vao en las grandes ciudades como Madrid, a proteger a los animales mediante el establecimiento a nivel nacional del sacrificio cero de animales domésticos o a facilitar la inversión de los ayuntamientos.

Las enmiendas han sido elaboradas y suscritas por cinco grupos de trabajo formados por miembros de la Gestora y coordinados por el presidente del Comité Electoral, Ángel Garrido.

