MADRID. EL TIEMPO DE ESPERA PARA SER INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE EN MADRID SE REDUCE A 42,67 DÍAS

La Comunidad de Madrid ha vuelto a reducir el tiempo de la lista de espera quirúrgica, en concreto a 42,67 días, a cierre de febrero de 2018, según fuentes de la Consejería de Sanidad, que señalaron que en enero la demora media se situaba en 46,5 días y en diciembre en 51,41.



Las mismas fuente explicaron que el Plan Integral de Mejora de la Lista de Espera Quirúrgica 2016-2019 está dando resultados "muy positivos", a pesar incluso de que el número de tarjetas sanitarias se ha incrementado en más de 245.000 en estos dos años desde la puesta en marcha del plan.

Agregaron que estas cirugías son de procesos no urgentes y, en muchos casos, se trata de varices de miembros inferiores, hernias inguinales, cataratas, prótesis o intervenciones de síndrome del túnel carpiano.

El citado plan ha logrado ordenar la lista, ya que la mayor parte de los madrileños que tienen que operarse de una cirugía no urgente ya se encuentran en el grupo que menos tiempo espera, algo que no sucedía cuando se puso en marcha el mismo.

“Traducido en días totales de espera, los madrileños han rebajado los días de espera en tres millones de días, lo que supone un reducción de un 37% en el tiempo global de espera”, señalaron las mismas fuentes, que afirmaron que el plan de mejora de la lista "incrementa la eficiencia de los recursos, aumentando la actividad quirúrgica en horario extraordinario en tardes y fines de semana".

Asimismo, expusieron que se han realizado en jornada extraordinaria de tarde y en fines de semana un total de 43.613 intervenciones quirúrgicas en el periodo de enero de 2016 a febrero de 2018.

Por otro lado, con respecto a las pruebas diagnósticas, añadieron, se han realizado un total de 525.979 entre enero de 2016 y febrero de 2018 en jornada extraordinaria de tarde y en fines de semana



