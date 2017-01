MADRID. EL VOTO TELEMÁTICO SALDRÁ ADELANTE EN FEBRERO

Google Plus

Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid acordaron hoy tramitar la iniciativa del PP de aprobar el voto telemático, aunque la oposición solicita que se haga dentro de la reforma del Reglamento del Parlamento autonómico.

El portavoz del PP, Enrique Ossorio, dijo que todos los grupos están de acuerdo con el texto que permite a los diputados el voto telemático y señaló que si la reforma integral del Reglamento no está terminada antes de enero, su grupo presentará una iniciativa que posibilite el voto telemático. Por ello, afirmó que el voto telemático irá en el orden del día de los próximos plenos de febrero.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, señaló que todos los grupos “hemos acordado impulsar reforma del Reglamento y hacerlo por unanimidad”. “Quedan flecos pendientes”, consideró Aguado, que en cualquier caso se mostró convencido que en febrero habrá un nuevo Reglamento.

La portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, declaró que es favorable al voto telemático y “partidaria de que esto se apruebe en el marco integral de la reforma con las garantías de que se cumpla y no deprisa y corriendo”.

Por su parte, el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, señaló que también es partidario del voto telemático y pidió “que se haga adecuadamente, no solo con el apoyo de la Junta de Portavoces”.

