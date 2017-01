MADRID. SÁNCHEZ MATO ESTÁ TRANQUILO CON LOS PRESUPUESTOS, “DURE LA PRÓRROGA UN MES O DOCE MESES”

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, aseguró este miércoles que el Consistorio cumplirá con las inversiones previstas para 2017 pese a que no se hayan aprobado aún los presupuestos. A su juicio, pueden hacer frente a sus compromisos, “dure la prórroga (de los Presupuestos de 2016) un mes o doce meses”.

Así se expresó esta tarde en una rueda de prensa convocada para llamar a la calma, ya que las negociaciones con el PSOE para sacar adelante las cuentas no han dado todavía su fruto. Los socialistas exigen rehacer “de cero” el proyecto de Presupuestos, algo que el concejal de Manuela Carmena no descarta.

Para Sánchez Mato, la normalidad está “garantizada”, ya que el superávit con el que cerró el año la ciudad de Madrid permite que con la prórroga presupuestaria se puedan afrontar proyectos como la continuidad del plan Mad-Re de rehabilitación de viviendas y otras inversiones. “Digo que todo está garantizado”, insistió.

En cuanto a las negociaciones con el PSOE, el delegado de Economía y Hacienda espera que los socialistas “se sienten en el momento que quieran”, de hecho está prevista una reunión para desatascar la situación el 9 de enero.

Mientras tanto, el Ayuntamiento llama a la tranquilidad porque “se garantiza la acción de Gobierno” pese a que no hay cuentas aprobadas, aunque “se seguirá trabajando en la aprobación del Presupuesto de 2017”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso