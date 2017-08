MADRID. EL PSOE CREE QUE SÁNCHEZ MATO PECA DE “OPTIMISTA” CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Google Plus

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, respondió este jueves a los datos presentados por el equipo de Manuela Carmena sobre la ejecución presupuestaria de este año y los calificó de “optimistas”, al tiempo que instó al Consistorio a invertir el “cien por cien” de lo pactado en las cuentas aprobadas con su apoyo en febrero.

"Nuestros datos no son tan optimistas como los del Gobierno”, espetó Causapié momentos después de que el delegado de Economía y Hacienda de la ciudad, Carlos Sánchez Mato, previera cerrar 2017 con el 95,7% del presupuesto ejecutado y se mostrara “satisfecho” con el cumplimiento de las condiciones impuestas por los socialistas en los presupuestos.

“Algunos importantes proyectos, como escuelas infantiles, centros sociales o aparcamientos disuasorios, no se hicieron el año pasado pero, sin embargo, el Gobierno sí compró el edificio de la calle de Alcalá sin estar presupuestado”, recordó Causapié.

En esta línea, los socialistas esperan que las 144 enmiendas incorporadas por su grupo durante la negociación para aprobar las cuentas se ejecuten en su totalidad, al tiempo que denunció que “aún va con mucho retraso”.

Por último, los ‘socios’ con los que Ahora Madrid se mantiene en la Alcaldía criticaron que estos datos hayan sido presentados en agosto, “cuando no hay comisiones” y sin oportunidad de que la oposición pueda “repasar” el análisis expuesto esta mañana por Sánchez Mato.

