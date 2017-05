MADRID. SÁNCHEZ MATO ACLARA QUE SU DENUNCIA DEL OPEN DE TENIS NO FUE A TÍTULO PERSONAL

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, aseguró este lunes que la denuncia contra el convenio de organización del Madrid Mutua Open de tenis con la empresa Madrid Trophy Promotion no la tramitaron él y la exdelegada de Cultura Celia Mayer a título personal, sino como directivos de Madrid Destino, y que el procedimiento fue “escrupulosamente legal”.

El portavoz adjunto del PP , Íñigo Henríquez de Luna, preguntó a Sánchez Mato por este tema en la Comisión de Economía y Hacienda, y le tachó de inquisidor, no sólo del PP y del sistema, sino también del “lado oscuro” del Gobierno municipal, el representado por el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto. Le echó en cara también su supuesta aversión al Open de tenis, atribuyéndole que piensa que es un torneo de “pijos y burgueses” a los que mandaría al gulag a picar piedra.

Le recriminó también haber encargado ‘ad hoc’ a bufetes de abogados de “dudoso prestigio” los informes que fundamentaron la denuncia contra el contrato sobre la organización, y haber hecho esta denuncia de forma personal y “a espaldas” de la alcaldesa, Manuela Carmena, quien esta mañana insistió en que le parece que los denunciantes (Mato, Celia Mayer y la ex consejera general de Madrid Destino, Ana Varela) cometieron “un error” al tramitar la denuncia.

Sánchez Mato contestó que la denuncia no se presentó a título personal, sino como representante de Madrid Destino , y acusó a Henríquez haber dicho “falsedades” y puesto en boca de Carmena cosas que no ha dicho. Sí reconoció el error de que “los cauces de comunicación no han funcionado de manera adecuada” con la alcaldesa, que es a lo que cree que se refirió la propia Carmena, pero zanjó que el procedimiento fue “escrupulosamente legal”.

“Habrá tiempo para saber si hay o no delito”, emplazó sobre el contrato de organización del Open de tenis, acusando al PP de hacer “mucho ruido” para “despistar al pueblo de Madrid” de las irregularidades supuestamente cometidas por administraciones gobernadas por el PP.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso