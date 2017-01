MADRID SALUD CONCIENCIARÁ SOBRE LA HEPATITIS C EN SUS CENTROS

Los consultorios de Madrid Salud repartirán trípticos con información sobre la Hepatitis C para concienciar sobre la prevención y detección precoz de esta enfermedad que, según las estimaciones del Ayuntamiento, afecta a 25.000 madrileños.

En total se distribuirán 18.000 trípticos y 2.000 carteles, según informó este martes el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero. Se trata de una iniciativa coordinada junto a la Plataforma de Afectados por Hepatitis C, cuyo material se utilizará para campañas, jornadas y encuentros de formación y divulgación.

“El Ayuntamiento tiene un compromiso firme en la prevención y detección precoz de esta enfermedad. Además nosotros también nos consideramos afectados porque nos importa la salud de nuestra ciudadanía”, manifestó Barbero.

En España se estima que hay entre 500.000 y 800.000 personas afectadas por Hepatitis C, una cifra que a nivel mundial se calcula entre 130 y 150 millones.

En Madrid existen alrededor de 25.000 personas afectadas, por lo que el Ayuntamiento se ha comprometido “abiertamente” para desarrollar actuaciones de cuidado y atención a este colectivo, especialmente sensible en materia de salud.

