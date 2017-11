MADRID. CS REPROCHA A AHORA MADRID QUE SE LAVE LAS MANOS ANTE LA HUELGA DE BASURAS

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, recriminó este lunes a Ahora Madrid que en la huelga de recogida de basura “se lavan las manos como si no fuera responsabilidad suya”, cuando este partido prometió remunicipalizar el servicio para impedir estas cosas y porque está renunciando a ejercer su “papel muy importante” de mediador al ser el Ayuntamiento cliente fundamental de las empresas adjudicatarias.

En declaraciones a los periodistas sobre el paro indefinido de recogida de basuras que comenzó hoy, Villacís llamó la atención sobre la paradoja de que antes se hicieran las huelgas a la exalcaldesa Ana Botella y ahora se hagan “a las empresas”, y se preguntó “qué ha pasado desde entonces” para que se dé este cambio sustancial.

Además, subrayó que “el Ayuntamiento puede hacer mucho más, puede mediar” en el conflicto, pues “tiene una posición negociadora fuerte porque es un cliente importante de las empresas”. Y, además, cree que debe “informar mucho más a los vecinos”. En todo ello cree que el Consistorio tiene “un papel muy importante que no están sabiendo ejercitar”.

Villacís emplazó igualmente al Gobierno de Ahora Madrid a “responder por el programa electoral que no han cumplido”: el que anunciaba que remunicipalizaría estos servicios, de forma que las huelgas no volverían a producirse. “Ahora se lavan las manos como si no fuera responsabilidad suya”, denunció.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso