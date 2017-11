MADRID. RECHAZADA LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA ILP SOBRE VIVIENDA CON LOS VOTOS DEL PP Y CIUDADANOS

El pleno de la Asamblea de Madrid rechazó hoy la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa legislativa popular por el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, con 65 votos en contra (Ciudadanos y PP) y 57 a favor (Podemos y PSOE).

El diputado de Podemos Marco Candela denunció que a los representantes de la ILP, apoyada por 76.000 firmas, no se les haya permitido intervenir y destacó que la citada iniciativa recoge el acceso a la vivienda pública de todas las personas que residen en la región, con prioridad a los ciudadanos en peores condiciones económicas y sociales.

En la citada ILP se defiende una solución habitacional digna frente a los desalojos forzosos y la obligación de bancos e inmobiliarias de ofertar alquiler social en caso de desahucio a personas vulnerables.

El diputado del PSOE Daniel Viondi explicó que su grupo llevará al Parlamento regional una ley de vivienda propia y criticó que en derechos sociales “la derecha y la otra derecha”, en referencia a PP y Ciudadanos, “van siempre de la misma mano”.

Asimismo, manifestó que esta ILP “no es la ley de Podemos, es de los movimientos sociales y de multitud de sindicatos y colectivos, que han llevado a cabo una iniciativa plural, participativo y democrático”.

El diputado de Ciudadanos Juan Rubio dijo que es necesario desarrollar una nueva ley de vivienda, pero “en un marco realista y no generando falsas expectativas; con responsabilidad en buscar soluciones que no sean imposibles de llevar a cabo”.

Adelantó que el texto propuesto tiene “indicios de inconstitucionalidad” y pidió que “no hagamos un trabajo vacío”. “Proponemos la creación de una mesa técnica de trabajo con la participación de la plataforma para que desarrolle propuesta nueva dentro del marco legal”, señaló.

Po su parte, el diputado del PP José Manuel Berzal manifestó, tras calificar a los miembros de Podemos “de torticeros, demagogos de la palabra y mentirosos”, que la “mayor corrupción de un ser humano es jugar con sus sentimientos”.

Asimismo, habló de la inconstitucionalidad de la ILP, que “invade la competencia estatal en materia procesal por el alquiler social previa, y la competencia estatal sobre derecho civil e incide sobre el contrato de compraventa”.

SUSPENSION DEL PLENO

Tras el rechazo de esta ILP, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, suspendió el Pleno durante 15 minutos tras los gritos de protesta de activistas presentes en la tribuna de invitados con frases de “sí se puede, pero no quieren”.

Los activistas, tras ser desalojados de la tribuna de invitados, se encontraron con diputados de Ciudadanos a los que increparon y llamaron sinvergüenzas por haberles, decían, engañado.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Alejandra Jacinto, acusó a los diputados de “no ser capaces hacer una ley que garantice el derecho a la vivienda”.

“No han hecho los deberes y se lo hemos puesto en bandeja y han tenido la poca vergüenza de tirar por tierra nuestro trabajo como si les diera igual, con argumentos totalmente sucios, diciendo que regular el derecho constitucional a una vivienda digna es inconstitucional”, añadió.

A continuación, los desalojados del Parlamento se unieron a sus compañeros, que se habían concentrado a las 10.30 horas a favor de la ILP.

