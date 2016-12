MADRID. LA PUERTA DEL SOL SE BLINDARÁ PARA LAS CAMPANADAS

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este miércoles el dispositivo de seguridad para las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol, que, como el año pasado, contará con un aforo máximo de 25.000 personas y se establecerán controles de acceso. Además, se habilitarán cuatro calles exclusivas para evacuación que estarán señalizadas.

La Policía Municipal movilizará entre 140 y 145 efectivos, mientras que Samur-Protección Civil tiene previsto desplazar al lugar a 40 sanitarios que contarán con ocho unidades móviles. El proceder será exactamente el mismo la noche de fin de año que el día conocido como de las ‘preuvas’, el 30 de diciembre.

A las 21.00 horas se desalojará por completo la Puerta del Sol y, en adelante, irán pasando los participantes en esta fiesta hasta llegar a 25.000. Sólo podrán acceder por las calles Arenal, Mayor, Alcalá y Carrera de San Jerónimo, ya que el resto de calles de acceso permanecerán cerradas para evacuar la plaza en caso de que fuera necesario.

La principal novedad es que este año habrá una señalización especial que marcará las rutas de evacuación. Todas estas medidas tienen el objetivo de garantizar una “Navidad serena y tranquila”, afirmó este miércoles el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, en la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

Por su parte, el coordinador general de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez, destacó que para preservar la normalidad de las campanadas en necesaria una “coordinación” entre los diferentes cuerpos municipales y la Policía Nacional, que es “excelente y estrecha”.

BOLARDOS PARA EVITAR ATAQUES

En relación a las medidas excepcionales que podrían aplicarse para evitar ataques terroristas similares a los de Niza y Berlín, perpetrados con camiones arrollando personas, el Consistorio se negó a dar información al respecto porque “no vamos a desvelar nada” a fin de “no dar pistas a las personas que quieran cometer algo”.

La Policía Nacional ha pedido instalar bolardos o maceteros en lugares concurridos para evitar este tipo de ataques, aunque el Ayuntamiento no precisó si lo aplicará porque se trata de una “sugerencia” de la que no pueden informar.

No obstante, es preciso tener en cuenta que, con motivo de las restricciones al tráfico por Navidad, los alrededores de Sol y de las calles Gran Vía, Atocha y Mayor están totalmente cortados al tráfico y con controles policiales en las diferentes vías de acceso.

