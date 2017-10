MADRID. AHORA MADRID PROPONE SACAR EL PLENO SOBRE LA FIESTA NACIONAL DE LA SEMANA DEL 12 DE OCTUBRE

Ahora Madrid propuso este lunes celebrar el pleno extraordinario sobre la Fiesta Nacional española la semana posterior a la que incluye el 12 de octubre, y quiere que la declaración institucional que ha de aprobar el Pleno del Ayuntamiento, para la cual ya ha presentado un borrador, salga por unanimidad.

Los portavoces de los cuatro grupos municipales se reunieron este mediodía en junta extraordinaria en la Casa Cisneros, a propuesta del Ejecutivo loca, para estudiar cómo llevar a la práctica la propuesta del PP que salió adelante en el pleno ordinario de septiembre con el apoyo de PSOE y Ciudadanos y en contra de Ahora Madrid. Probablemente vuelvan a reunirse el miércoles.

A la salida, la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, justificó que el espíritu de una declaración institucional es que sea unánime, que el pleno “será muy cerca” del 12 de octubre y que su grupo irá “con buena voluntad” de llegar a un acuerdo sobre el texto, y para ello ha propuesto un borrador que espera que el resto de grupos “mejoren y maticen”, porque está “segura de que todos vamos a ceder”.

El portavoz ‘popular’, José Luis Martínez-Almeida, denunció que Ahora Madrid había dado “el primer paso para tratar de descafeinar” la iniciativa, con su intento de sacar el pleno de la semana de 12 de octubre, las dificultades que había alegado para engalanar la ciudad con motivos basados en la bandera española y su exigencia de que la declaración institucional fuera unánime, algo que no está propiamente establecido en el Reglamento, por lo que podría aprobarse por mayoría.

Almeida admitió no haber leído aún la propuesta de Ahora Madrid, que acababa de entregarse al resto de grupos, pero exigió que al menos haga una referencia a la Constitución, que la sede del Consistorio cuelgue una pancarta en homenaje y que se engalanen, al menos, el Paseo de la Castellana y una calle principal de cada distrito.

PSOE Y CS

La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, coincidió con Ahora Madrid en que hay que intentar llegar todos a un “acuerdo compartido”, dio testimonio de que en la Junta de Portavoces extraordinaria no había habido “confrontación sino diversidad de opiniones” y dejó al equipo de gobierno la decisión sobre qué calles adornar con la bandera de España.

En su opinión, “es importante no utilizar la bandera para confrontar”. Igualmente, dijo que no le importa que el pleno se celebre en una fecha posterior al 12 de octubre, y aseguró que “no hay ninguna duda de que todos los grupos apoyamos la Constitución”.

Por Ciudadanos acudió Silvia Saavedra, por estar la portavoz, Begoña Villacís, en el Consejo Ejecutivo Nacional del partido en Barcelona. Saavedra reveló que la propuesta de Ahora Madrid era celebrar el pleno sobre la Fiesta Nacional española el mismo días que otro pleno extraordinario, el que debatirá el Plan Económico Financiero, en su opinión para tapar un tema con otro, cuando lo importante es que "el Ayuntamiento se implique activamente" en la celebración.

Cs coincidió con Maestre en que las declaraciones institucionales se hacen “tradicionalmente por unanimidad”, pero apuntó que a ella no le importa que se apruebe por mayoría, y que lo importante es que incluya la palabra Constitución y no “invenciones de Podemos” para eludir ese homenaje.

