MADRID. RUIZ-HUERTA CREE QUE SERÁ PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD TRAS LA MOCIÓN DE CENSURA

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy en el Fórum Europa, al ser preguntada si se ve como presidenta de la comunidad tras los comicios regionales de 2019, que “seré presidenta pero en 2017”, es decir, tras la moción de censura contra la mandataria regional, Cristina Cifuentes.

Tras agradecer los apoyos “decididos” de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón para que ella sea la que defienda la citada moción de censura, Ruiz-Huerta dijo que “ganar al PP se consigue con un buen proyecto político”.

Durante su intervención en el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, indicó que “nuestro equipo está trabajando para sacar adelante” la moción de censura" y dijo que Cifuentes debería dimitir porque su “Gobierno no puede continuar ni un minuto más”.

“El PP no es de fiar por los casos de corrupción”, señaló la portavoz de Podemos, quien destacó que Cifuentes “no representa el nuevo PP” y que “los de entonces son los mismos de ahora”, defendió la portavoz de Podemos.

"CORRUPCIÓN GENERALIZADA"

A su juicio, la “situación de corrupción generalizada” en la Comunidad de Madrid es la que “nos ha llevado a plantear la necesidad de hacer una moción de censura al Gobierno de Cristina Cifuentes”, por ello, dijo que, entre los inscritos, “hemos obtenido un contundente sí”.

La diputada en el parlamento madrileño aseguró que “en Podemos consideramos que la moción de censura es un imperativo ético ante la situación de alarma social y excepcionalidad que estamos viviendo, en este país en el que una organización criminal –según la ha calificado la propia Audiencia Nacional- se ha instalado en nuestras instituciones para parasitarlas, en lugar de gobernar”.

"No podemos permitir que la corrupción llegue a normalizarse en la sociedad, porque nuestra obligación es propiciar, junto a otros muchos actores, el cambio político y social”, sostuvo.

No obstante, Ruiz-Huerta reconoció que Ciudadanos les ha comunicado que no apoyará la citada moción de censura y que el PSOE les ha dado un “no de partida”.

