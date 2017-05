MADRID. PODEMOS PIDE LA SALIDA DEL PP DE LAS INSTITUCIONES PARA QUE SE REGENERE

Google Plus

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, pidió la “salida” del PP de las instituciones madrileñas y dijo que Cristina Cifuentes “no puede continuar al frente de la Comunidad de Madrid”.

Explicó en una entrevista a Servimedia que “no es solo una cuestión de caras” y añadió que el PP “no se regenera con la dimisión de Cifuentes, porque todos son lo mismo”. “El PP no puede regenerarse estando en las instituciones, es una organización que está bajo sospecha y cada día que pasa vamos conociendo más y más formas de esta organización criminal que lleva 22 años gobernado la Comunidad de Madrid”, manifestó.

Asimismo, indicó que el PP “se ha dedicado a saquear lo público para financiarse irregularmente y enriquecerse algunos miembros y a amañar contratos y favorecer a determinados empresarios”.

“Además, han tenido 22 años para demostrar que eran eficientes en la gestión y no lo han hecho”, señalo Ruiz-Huerta, quien consideró que “su modelo es insostenible y está agotado”.

La diputada de Podemos remarcó que “Cifuentes y el PP no tienen propuestas para la región” y aseguró que “su tiempo se ha terminado y se tienen que marchar”. “El problema en absoluto se soluciona con que se vaya Cifuentes y haya un reemplazo”, según la portavoz de Podemos, que reitero que “el PP tiene que salir de las instituciones”.

Podemos ha presentado una moción de censura contra Cifuentes, que el 2 de junio comparecerá en la comisión sobre corrupción para aclarar su relación con el contrato del servicio de cafetería del Parlamento regional con el empreario Arturo Fernández, cuando ella era vicepresidenta de la Cámara autonómica.

