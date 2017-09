MADRID. PODEMOS PONE PEGAS A QUE CIFUENTES USE EL ‘TELEPRÓNTER’

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, criticó hoy el uso de ‘teleprónter’ por parte de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en el debate sobre el estado de la región, previsto para los día 21 y 22 de septiembre, y consideró que “todos deberíamos debatir en igualdad de condiciones”.

Ruiz-Huerta indicó que el ‘teleprónter’ es una “herramienta tecnológica bien conocida en ámbitos políticos de apoyo a la lectura, una especie de atril electrónico que proyecta los textos y ayuda a pronunciar conferencias de una manera con apariencia de mayor naturalidad”.

Señaló que este dispositivo debe ser propiedad de la Asamblea de Madrid y estar a disposición de todos los grupos parlamentarios y señaló que si no es así, “se genera una situación de desigualdad”.

El portavoz socialista, Ángel Gabilondo, dijo que es “una opción”, aunque opinó que es “más importante el contenido que la forma”. Asimismo, explicó que a él le gusta más “hablar para los diputados que para la televisión”.

Aseguró que no tiene intención de usarlo, defendió la “igual de oportunidades” para todos y señaló que aunque cada grupo puede alquilarlo, “el PSOE no lo hará”.

Por su parte, el portavoz del PP en la Cámara, Enrique Ossorio, manifestó que el ‘teleprónter’ se utiliza desde siempre y que no entendería el “prohibirlo ahora”. Finalmente, indicó que sólo en utiliza en sesiones de investidura o debates de la región y que, en estos casos, lo paga el PP.





