MADRID. PODEMOS NO DESCARTA LA “VÍA JUDICIAL” EN EL CASO DEL AMIANTO EN METRO

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Alberto Oliver no descarta llevar a la “vía judicial” la presencia de amianto en vagones y estaciones de Metro, después de que el consejero delEgado de la empresa, Borja Carabante, y la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, hayan “reconocido lo que pasa pero sin asumir responsabilidades”.



“Estamos definiendo nuevas iniciativas, pensamos traer nuevas cosas y no solo a la Asamblea”, dijo a Servimedia Oliver, quien señaló que “estamos valorando algunas posibilidades más allá del ámbito del legislativo”. Indicó que “estamos trabajando con nuestros abogados para ver si hay margen para denunciar” y añadió que “no se descarta la vía judicial, En absoluto”.

Oliver, que se encarga de los temas relacionados con la movilidad y las infraestructuras de transportes, calificó de “preocupante” todo lo relacionado con este asunto y consideró que es necesario abordarlo “con mesura y contundencia”.

Tras indicar que desde 2003 Metro sabe que hay amianto en sus instalaciones, añadió que aunque en la Asamblea ha salido adelante la exigencia de responsabilidades al Gobierno por este asunto, “yo solo las entiendo de una manera, con la dimisión de Carabante por su actuación en los últimos 18 meses, desde que salta este tema en 2017”.

A su juicio, desde esa fecha “deberían haber saltado las alarmas, pero lo único que se ha hecho es un protocolo del amianto y poco más”. “Creo que no eran conscientes de la gravedad del asunto”, manifestó Oliver, quien reiteró que “es más grave de lo que se ha dicho y, por eso, es necesario actuar de manera más contundente”.

Se mostró convencido de que “si en 2017 hubiesen actuado, no estaríamos ahora pidiendo dimisiones”, y añadió que “a partir de ahora, además de lo que aporte la comisión de investigación, nosotros vamos a seguir investigando por nuestra cuenta”.



Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso