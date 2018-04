MADRID. PODEMOS DICE QUE PP Y CS ESTÁN “COCINANDO” UNA SOLUCIÓN AL MÁSTER DE CIFUENTES

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, dijo hoy en los pasillos del Parlamento regional que PP y Ciudadanos “están negociando en despachos y pasillos de manera poco transparente una solución por parte de los dos partidos de la derecha que perpetúe el Gobierno del PP y no facilitar un gobierno de cambio que no mienta a la ciudadanía y acabe con esta situación de descrédito de las instituciones”



“Eso están cocinando y por eso no anuncian la fecha” para la moción de censura contra Cristina Cifuentes, señaló la portavoz de Podemos, quien criticó a la formación naranja porque “ha decidido dejarse llevar por las encuestas de opinión igual que las plantas siguen el ciclo lunar”.

Asimismo, afirmó que “estaría bien” que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, fijara ya la fecha de la moción de censura contra la presidente autonómica, Cristina Cifuentes, por su polémico máster. “Estarán haciendo cábalas para ver qué opción les pueda dar más rédito electoral”, dijo Ruiz-Huerta, quien manifestó que deestá forma están “tratando de sostener al PP en el Gobierno”

Además, exigió que la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, se celebre cuanto antes y dijo que le sorprende "que no se haya fijada todavía, teniendo en cuenta que la fecha límite es el 7 de mayo”.



