MADRID. PODEMOS PIDE A CIFUENTES QUE DIMITA ANTES DE LA MOCIÓN DE CENSURA

Google Plus

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Marco Candela pidió hoy a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que dimita antes de enfrentarse a la moción de censura.

Cadela dijo que Cifuentes puede “dimitir o convocar elecciones, pero lo lógico es dimitir, que sería lo idóneo, pero si no lo hace seguiremos adelante con nuestra moción de censura".

Consideró que, tras conocerse el informe de la UCO en el que se solicita que se investigue a Cifuentes por un contrato de adjudicación, supuestamente irregular, del servicio de cafetería del Parlamento regional al empresario Arturo Fernández, cuando ella era vicepresidenta de la Cámara autonómica, “se ven confirmadas todas nuestras sospechas”.

Asimismo, dijo que Cifuentes tiene “un pie en cada charco y es el perejil de todas las salsas”, y en los años en que se firmó el citado contrato “ejercía de lobo cuidando a las ovejas”.

Tras ser preguntado por la reacción de ayer de Cifuentes, quien se mostró indignada por todo este asunto, declaró que “valoro negativamente su respuesta, en la que cargó contra la UCO”.

Acusó a Cifuentes de "berlusconizar" la política y dijo que “sienta un mal precedente decir que mientras no haya imputación no se da por aludida”. Asimismo, pidió a Cifuentes que dé explicaciones sobre este asunto en la Asamblea de Madrid.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso