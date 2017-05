MADRID. EL PP PIDE EL RECONOCIMIENTO DEL “MOBBING MATERNAL”

El PP de la Asamblea de Madrid defenderá en el próximo Pleno parlamentario una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno regional a que se dirija al Ejecutivo central solicitándole “el reconocimiento legislativo de la figura del 'mobbing maternal', entendida ésta como toda discriminación laboral de la mujer por el hecho de ser madre, promoviendo su erradicación como práctica y protegiendo la maternidad desde un punto de vista laboral”.

En la exposición de motivos de esta iniciativa se expone que el ‘mobbing maternal’ es el “acoso sistemático en el entorno laboral contra las mujeres embarazadas” y se destaca que este tipo de acoso “tiene un marcado carácter de género, pues se genera sobre mujeres activas laboralmente que, hasta el momento de quedarse embarazada, podrían ser unas trabajadoras bien integradas en el grupo y no consideradas amenazantes por el acosador”.

“El objetivo que el acosador, normalmente un miembro superior del entorno laboral de la acosada, busca con el mobbing maternal es ejemplarizante”, según indica la iniciativa. “Es decir, con el acoso a estas mujeres embarazadas quiere realizar una labor ‘ejemplarizante’, para que todas las demás trabajadoras del entorno laboral empresa sepan lo que pueden esperar si cometen el ‘error’ de quedarse embarazadas y no se atrevan a hacerlo”.

Tras considerar los autores de la propuesta que “a pesar de que no se busca la eliminación o destrucción de la víctima, por desgracia, las consecuencias físicas y psicológicas aparecen igualmente”, se destaca que “a pesar del marco regulativo nacional e internacional citado, existen datos que determinan que el mobbing maternal es la segunda causa de discriminación y acoso a madres gestantes, tras el maltrato de género”.

En la iniciativa del PP se expone que “en el 25% de los casos de dicho maltrato de género, muchas veces estas mujeres se encuentran que en su entorno laboral sufren mobbing por su gestación, situación que se agrava en situaciones de temporalidad laboral”.

