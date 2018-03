MADRID. EL PSOE PIDE A CIFUENTES EL MANTENIMIENTO DE LAS BESCAM

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Diego Cruz defenderá en el próximo Pleno parlamentario una iniciativa en la que se insta al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes a la “prórroga automática” de los convenios de las Bescam (Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad) suscritos con los ayuntamientos, tal y como figura en las cláusulas de vigencia, por un periodo mínimo de 15 años.



Asimismo, se pide “dejar sin efecto” la decisión del Consejo de Gobierno de diciembre de 2017 de no prorrogar los convenios actualmente vigentes suscritos para la implantación del Proyecto de Seguridad de la Comunidad de Madrid con 109 ayuntamientos.

La iniciativa también plantea “constituir con la Federación de Municipios de Madrid una mesa de trabajo para analizar el actual desarrollo y continuidad del Proyecto Bescam, y la mejor implantación y seguimiento del mismo”.

A juicio del diputado socialista, esta “decisión unilateral del Consejo de Gobierno de no prorrogar estos convenios, supone una situación de inquietud en los agentes integrantes del Proyecto Bescam en nuestra localidad, donde pueden ven peligrar su futuro profesional”.

“La colaboración de los ayuntamientos en la implantación de las Bescam ha supuesto una mejora de los niveles de seguridad en nuestra Comunidad desde 2006 hasta el 2017 como así se puede comprobar en los resultados de la criminalidad del Ministerio del Interior”, indica el texto, al que tuvo acceso Servimedia.

Asimismo, señala Cruz, “esta financiación de las policías locales ha supuesto una mejora de los servicios públicos policiales con una mayor presencia preventiva de agentes en las calles y barrios de nuestras ciudades, contribuyendo decididamente a la tranquilidad vecinal y a la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas”.

Para el PSOE, esta “decisión unilateral” del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de no prorrogar los convenios de Bescam supone un “grave perjuicio a los ayuntamientos y a los ciudadanos de estas localidades, los cuales no pueden asumir el coste económico que suponen los funcionarios del Cuerpo de la Policía Local que en la actualidad están financiados por la Administración autonómica”.

PRÓRROGA AUTOMATICA

Tras exponer en la iniciativa que en enero de 2004, el Consejo de Gobierno aprobó este proyecto, Cruz explica en la proposición “a partir de esta fecha y hasta el año 2009, el referido proyecto ha sido ejecutado según varios acuerdos del Consejo de Gobierno y mediante la firma de convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos integrados en las distintas fases de implantación del mismo.

Los convenios fueron suscritos con una vigencia 15 años, con una “prórroga automática” de otros 15 años, salvo denuncia de las partes con un año de antelación.

Este proyecto de actuación para la implantación de las Bescam pretendía la incorporación de 2.500 agentes en los Cuerpos de las Policías Locales de distintos municipios de la Comunidad de Madrid, acercado el ratio de estos servicios policiales a los dos agentes de la Policía Local por cada 1.000 habitantes.

En la actualidad son 2.069 agentes de la Policía Local los afectados por este proyecto en 109 municipios y a partir del 2019 se dejarán de financiar por parte de la Administración autonómica.

En la iniciativa se indica que esta subvención ha sido reducida de forma paulatina y unilateralmente por parte del Consejo de Gobierno en un 28 %, pese a tener asumidos estos compromisos financieros con los respectivos ayuntamientos firmantes de los convenios.



