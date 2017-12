MADRID. LA 7ª SAN PERRESTRE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO SÁBADO EN LA CAPITAL

Google Plus

La 7ª edición de la San Perrestre madrileña se celebrará el próximo sábado, 30 de diciembre, y partirá de la plaza de Cibeles a las 10.30 de la mañana, según informó El Refugio, protectora que organiza el evento.



En una nota de prensa, esta entidad animó a los vecinos y a sus mascotas a participar en esta particular carrera, que “ya se ha convertido en un clásico de las Navidades madrileñas”.

Según explicó Nacho Paunero, presidente de El Refugio, el plazo de inscripción ya está abierto y llevan semanas recibiendo llamadas y correos de personas que quieren apuntarse.

Paunero aseguró que "la San Perrestre no es una carrera al uso, porque no hay cronómetros, ni ganadores, ni medallas, pero sí una meta: la de disfrutar con nuestros perros de un precioso paseo por el Madrid histórico para acabar comiéndonos las uvas juntos, dando las campanadas antes que nadie”.

Como todos los años, la recaudación de la San Perrestre se destinará íntegramente al cuidado de los perros y gatos que El Refugio rescata del abandono.

"También disfrutaremos de música en directo con la fantástica Guetto Brass Band", prosiguió Paunero, porque “bailando también se pueden salvar vidas”.



