(AVANCE) MADRID. CS DA POR PERDIDA LA DECLARACIÓN ÚNICA SOBRE CATALUÑA PERO EL PSOE SIGUE NEGOCIANDO

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, dio este martes por perdida la aprobación de una declaración institucional única sobre Cataluña, al menos secundada además por el PSOE y el PP, pero los socialistas afirman que siguen negociando con todos los grupos, inclusive Ahora Madrid.

Villacís aseguró al término de la parte deliberativa del pleno ordinario de septiembre que había hecho todo lo posible por convencer al PSOE de que las propuestas de declaración institucional de apoyo a los alcaldes y funcionarios catalanes acosados por no apoyar el referéndum, ambas apoyadas por el PP, se refundieran en un solo texto.

En su opinión, ese texto único tendría que haberse registrado antes de las 14.00 horas de hoy, pero los socialistas, aun estando de acuerdo con ese espíritu, no habían querido presentar la declaración única. Por ello, vaticinó que mañana, en la parte dispositiva del Pleno, se aprobarán por separado las propuestas de Cs y del PSOE, con el apoyo del PP, y será rechazada la de Ahora Madrid, que rechaza las presiones a "unos y otros alcaldes", incluyendo así a los independentistas que han sido llamados a declarar por la Fiscalía por ceder espacios municipales para poner urnas el 1-O.

Sin embargo, fuentes socialistas consultadas por Servimedia contradijeron esta versión, afirmando que el Reglamento del Pleno municipal no marca este plazo, y que ellos siguen “negociando con todos los grupos para conseguir una declaración unitaria”. Preguntadas sobre si ese “todos” incluye a Ahora Madrid, cuya propuesta rechazan tanto el PP como Ciudadanos por considerarla “equidistante”, las fuentes consultadas aseguraron que sí, pues abarca a “todos los que prefieren el acuerdo a la confrontación”.

