MADRID. EL PP PEDIRÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO PARA DEBATIR EL PLAN DE CALIDAD DEL AIRE

El PP en el Ayuntamiento de Madrid pedirá un pleno extraordinario para debatir el Plan A de Calidad del Aire, para contraponer lo que considera un modelo “restrictivo” del Gobierno municipal “por motivos ideológios” al que los populares defienden de incentivar el transporte público y dar alternativas a los ciudadanos sin modificar sus hábitos.

Así lo anunció hoy el portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, un día después de que la Mesa Técnica de Seguimiento del Plan diera luz verde al citado Plan A, que prevé declarar al distrito Centro como Área de Prioridad Residencial y la limitación a 70 km/h de la velocidad en la M-30, entre otras medidas.

Almeida denunció que el Ejecutivo pretenda aprobar el Plan en Junta de Gobierno, ya que tiene la competencia para hacerlo, sin someterlo a debate abierto, y de ahí su propuesta de celebrar un pleno extraordinario, pues, aseguró, el PP comparte la premisa de proteger la salud de los madrileños pero no su “diagnóstico” ni las “medidas” que contempla.

El Plan A, a su modo de ver, “tiene una filosofía restrictiva total y absoluta de la movilidad”, y el PP quiere “demostrar que hay dos modelos”: “prohibir y restringir por motivos exclusivamente ideológicos” o bien “incentivar la mejor red de transporte público que tiene cualquier ciudad” e “incentivar distintas alternativas a la movilidad”. Y concluyó: “Nosotros no queremos cambiar los hábitos de los madrileños, queremos proteger su salud”.

El Plan de Calidad del Aire se coló hoy en el debate de la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, aunque no estaba incluido en el orden del día, y los portavoces de los distintos grupos insistieron en los argumentos que expusieron ayer al término de la Mesa Técnica.

La única novedad la puso, desde el PP, la concejala Inmaculada Sanz Otero, que no acudió a la Mesa, y rebautizó el Plan como 'Plan Atasca Madrid' y lo calificó de "fraude" porque no estaba en los programas de Ahora Madrid ni del PSOE, los dos grupos que lo avalan sin objeciones, a las elecciones municipales de 2015.

