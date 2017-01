MADRID. OSSORIO CREE QUE SI MOÑUX NO ACUDE A TRABAJAR DEBERÍA DEJAR SU ACTA PARLAMENTARIA

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dijo hoy, tras conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha acordado no admitir a trámite la denuncia que la diputada autonómica de su partido Elena González-Moñux interpuso contra él por un presunto delito de acoso laboral, que ella debería retomar sus responsabiidades parlamentarias y si no lo hace dejar de ser diputada.

Ossorio señaló que después de que la Justicia “ha echado por tierra sus argumentos” para no ir a trabajar “tendrá que pensarse lo que hace a partir de ahora”. “Confío en que vuelva a trabajar porque si no lo hace incumple sus obligaciones con el PP”, reiteró el portavoz parlamentario, quien señaló que “sus excusas han sido desmontadas”.

Aseguró que ha “sufrido mucho estos meses y mi honor y mi carrera política se han puesto en tela de juicio” y anunció que pondrá una querella contra ella por faltar a la verdad.

