MADRID. OSSORIO (PP) DICE QUE “LO RAZONABLE” ES QUE NO HAYA QUE INVESTIGAR A CIFUENTES

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dijo hoy, respecto al informe de la UCO que relaciona a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, con un contrato del Parlamento autonómico, supuestamente irregular, con el empresario Arturo Fernández, que “lo razonable es que no haya que investigarla, como ya ha dicho un juez que no participa de la opinión de la Guardia Civil”.

Ossorio señaló que los procedimientos de la contratación en la Asamblea están “muy claros, con participación de muchas personas y varios partidos”.

Informó de que “el comité de expertos estaba formado por el vicepresidente de la Asamblea y dos funcionarios” y destacó que “eso que la UCO dice que es una irregularidad, fue decisión de la Mesa de la Asamblea”.

Respecto a la Mesa de Contratación, explicó que está formada por los tres vicepresidentes y cuatro funcionarios y que es la que eleva a la Mesa de la Asamblea la propuesta de adjudicación. “Estamos hablando que participan hasta 13 personas, seis políticos y siete funcionarios”, según Ossorio, quien explicó que “todas las decisiones fueron por unanimidad”.

A su juicio, “la UCO tiene deficiencias y falta de conocimiento de los procedimiento administrativo y de la propias Asamblea”. “Dicen que es irregular algo que es decisión no de Cifuentes, que era vicepresidenta de la Asamblea, sino de la Mesa”, consideró Ossorio, quien señaló que la mandatara autonómica “dejo de ser miembro del Patronato de Fundescam en 2008 y las adjudicaciones son de 2009 y 2011”.

Respecto a la petición de Ciudadanos de que Cifuentes comparezca en la comisión de investigación sobre la corrupción política, dijo que ella ya tiene otra petición para acudir a la citada comisión para hablar del 'caso Lezo’ y señaló que “si hay una nueva petición, la Mesa decidirá”.

Por último, manifestó que “estamos tranquilos desde la seguridad de haber intentado hacer las cosas bien, pero es cierto que llevamos una racha con muchas actuaciones, y ya uno no sabe lo que pensar”.

