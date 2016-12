MADRID. OSSORIO CONFÍA EN LA INOCENCIA DE SOLER, AUNQUE DEBERÁ DEJAR EL ESCAÑO SI ES INVESTIGADO

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, dijo hoy que confía en la inocencia del senador y diputado regional Juan Soler, aunque opinó que tendría que abandonar el escaño si se confirman los informes policiales que le vinculan con el amaño de contratos cuando era alcalde de Getafe.

Ossorio valoraba así que la Cadena Ser informara este miércoles de que informes policiales vinculan a Soler con presuntos amaños de contratos cuando era alcalde. Estos informes estarían en manos del titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Getafe, que investiga las obras del teatro Madrid de esta localidad.

En este sentido, el portavoz del PP en la Asamblea dijo que las investigaciones que supuestamente afectan a Soler son “cuestiones administrativas” y manifestó que en el código ético del PP se señala que, en caso de corrupción política, los diputados investigados tienen que abandonar el cargo.

No obstante, el portavoz popular afirmó que si el exalcalde de Getafe es investigado, se le aplicará el citado código ético del partido.

Asimismo, Ossorio, tras aclarar que Soler no está investigado ni imputado y no tiene acusación de ningún delito, dijo que tiene un ”absoluto respeto” por el trabajo de los agentes policiales y explicó que “deseo que no haya nada de lo que aparecen en los papeles” sobre Soler.

Por otro lado, preguntado por la diputada del PP Elena González-Moñux, que está de baja por enfermedad tras denunciarle por acoso laboral, dijo que “no me creo nada de lo que dice porque ha mentido en todo lo que dice sobre mi persona”.

