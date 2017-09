MADRID. LA OPOSICIÓN MUNICIPAL PIDE LA RETIRADA DE LOS MICROBARRIOS

Los grupos del PP, el PSOE y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid pidieron este miércoles la retirada del proyecto de microbarrios que lidera el Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

Beatriz Elorriaga, desde el PP, presentó la propuesta y alertó de los posibles problemas de convivencia de los microbarrios, de que se van a crear guetos y se quejó de que no se ha consultado a los vecinos ni informado a los grupos de la oposición. Según dijo, los experimentos hay que hacerlos con gaseosa y no con personas.

La delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, comenzó su respuesta prometiendo apoyar la propuesta si reformulaba el punto en el que el PP pedía la retirada del proyecto y cumplía todos los demás, pues, de hecho, el Ayuntamiento ya ha empezado a consultar con los vecinos y naturalmente habrá informes de expertos y planificación y se informará a los grupos de los detalles cuando haya un proyecto ganador, como pedían los populares.

Higueras acusó a los gobiernos anteriores de haber vendido 28.000 viviendas públicas, cuando hay 17.000 solicitantes de vivienda, y aseguró estar a punto de adjudicar todas las de la EMVS, por lo que no hay más solución que estos microbarrio para las personas que no tienen otra alternativa habitacional que ésta temporal

La portavoz de Ciudadanos en este ámbito, Begoña Villacís, se negó a dar a Higueras el “derecho a equivocarse” que reclamó Higueras, puesto que ya ha habido muchos casos frustrados de reinserción por este procedimiento, y reclamó para las personas más vulnerables las viviendas más dignas y no las menos.

En nombre del PSOE, Mercedes González acusó a Higueras de haber alcanzado un alto grado de “empanada mental” y al Gobierno municipal de llevar una política de vivienda “absolutamente errada” y solucionarlo con los microbarrios, que son “más viejos que yo” y una “huida hacia adelante”. En su lugar, pidió una política de vivienda digna, porque “para eso vinieron”, como contraste frente al Gobierno del PP que las venía a fondos de inversión.



