MADRID. LAS OBRAS DE GRAN VÍA PODRÍAN ACABAR A FINALES DE 2018

El delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, anunció este miércoles que pretende adjudicar las obras de ampliación de aceras de Gran Vía en febrero de 2018 y que la ejecución, aunque tiene un plazo de 13 meses, “se puede quedar” perfectamente en 10, lo que supondría que las obras estarían finalizadas en diciembre de 2018 o enero de 2019.

Calvo tuvo que responder en la sesión de hoy de la comisión del ramo a sendas preguntas formuladas por los portavoces en la misma del PP, Álvaro González, y PSOE, Mercedes González, que pusieron en entredicho las supuestas rectificaciones del Gobierno municipal sobre el proyecto de Gran Vía y preguntaron sobre los plazos previstos.

El portavoz popular recordó que en enero de 2017 la alcaldesa, Manuela Carmena, anunció que las obras costarían 5 millones de euros y durarían ocho meses, y que Calvo lo amplió a 9 millones y 13 meses cuando la Junta de Goierno del jueves pasado aprobó la licitación de las obras.

También le recriminó haber anunciado en Onda Madrid el cierre definitivo al tráfico desde Navidad para rectificar al día siguiente, según su interpretación por desavenencias con el Área de Medio Ambiente; una línea en la que también incidió Mercedes González.

Además, le reprochó una inversión no pedida por ni consultada a vecinos y comerciantes, puesto que la consulta ciudadana no incluía preguntas sobre cierres al tráfico. Finalmente, le criticó que vaya a crear “un atasco general” en la ciudad al no plantear alternativas para los 40.000 coches que dejarán de circular por Gran Vía.

REMODELACIÓN DE PLAZAS

A su vez, la portavoz socialista le afeó haber prometido peatonalización y luego semipeatonalización y aceras al mismo nivel que las calzadas, para al final dejar una calle de cuatro carriles en lugar de seis, y se interesó por las anunciadas reformas en plazas aledañas a Gran Vía.

Calvo contestó que la peatonalización es “más un término periodístico”, porque nunca se planteó prohibir el paso a autobuses, residentes o vehículos de carga y descarga; reconoció que todavía no es posible estrenar el Área Central Cero Emisiones sin solución de continuidad con el cierre de Navidad porque no hay cámaras que monitoricen qué coches acceden; atribuyó que se haya descartado las aceras al mismo nivel que la calzada a que se lo han pedido asociaciones de la discapacidad, y anunció que el proyecto ganador para reformar las plazas aledañas a Gran Vía se conocerá en noviembre.

En cuanto a los plazos y presupuesto, aclaró que el presupuesto de licitación no es el del coste de la obra, y que los 9 millones que contempla la primera se verán reducidos porque las empresas harán ofertas a la baja y el coste será un 25% inferior a ese máximo, aproximándose a los 5 millones que indicó Carmena, sólo que añadiéndole el IVA.

En cuanto al plazo, dijo y que aunque el Ayuntamiento haya dejado nueve meses, al igual que con el coste de la obra al final será menor la duración de las obras y “se pueden quedar en 10 meses”.

Como anteriormente había avanzado que su objetivo es adjudicar las obras en febrero, éstas podrían estar finalizadas en diciembre de 2018 o enero de 2019, varios meses antes de la precampaña de las elecciones municipales, horizonte que se barajó cuando se licitaron las obras en la Junta de Gobierno de la semana pasada.

