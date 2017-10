MADRID. EL NÚMERO DE ASISTENTES A CONGRESOS SE MULTIPLICÓ POR OCHO ENTRE 2015 Y 2017

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró este lunes que el número de asistentes a grandes congresos y convenciones en la ciudad pasó de 18.600 en 2015 a 152.000 en 2017, una multiplicación por ocho a la que adscribió un impacto económico de 253,9 millones.

Este fue el dato más llamativo que ofreció en su comparecencia a petición propia en la Comisión municipal de Cultura y Deporte, como responsable del área desde que la anterior titular, Celia Mayer, pasó a serlo del nuevo departamento de Políticas de Género y Diversidad.

Carmena esgrimió los ya conocidos datos de turismo en Madrid, que llevan meses consecutivos batiendo sus récords históricos, y añadió otros como el mencionado del incremento de asistentes a congresos, el de 112.000 visitantes a las oficinas de información, las 20 ferias, 50 ‘farmtrips’ y 10 mercados realizados en la ciudad en 2017.

La alcaldesa reconoció que el aumento no tiene por qué ser sólo por la política municipal, sino por la coyuntura económica, pero defendió el impacto que las visitas están teniendo en las compras en la ciudad y su compromiso con la accesibilidad de esta información, en particular su traducción al sistema braille.

Por parte de la oposición, la portavoz del PP, Isabel Martínez-Cubells, celebró la mejora de los datos pero la atribuyó a los trabajos de los gobiernos municipales previos, exigió que se hagan otros previos ahora para cosechar los resultados dentro de unos años, gobierne quien gobierne, y lamentó que el coordinador general de Alcaldía, Luis Cueto, como encargado de turismo, “hace y deshace a su antojo” sin ser un cargo electo.

Pidió que el Ayuntamiento use sus competencias para acabar con las viviendas que tienen uso turístico sin estar autorizados para ello y señaló la incertidumbre en cuanto a la movilidad y la falta de limpieza como motivos disuasores del turismo. Preguntó el retorno de la organización de la gala de los premios de Bollywood en 2016 y dónde quedaron los 3 millones de visitantes que se calculaban para el World Pride, que al final se quedaron en menos de 800.000, ligeramente por debajo de los de la edición del Orgullo nacional en 2016.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, dijo que “ha llegado la hora de decir basta” y le reprochó que los datos se facilitaran a los grupos municipales justo al comenzar la comisión, por lo que la portavoz de Ciudadanos, Sofía Miranda, denunció también que su grupo no ha recibido datos de inversión en turismo hasta un cuarto de hora antes de la comsiión y que en el ránking de la ICA consta que Madrid ha organizado un 28% menos de congresos que en 2013, lo que supone que 250 millones potenciales se han ido a otras ciudades.

Asimismo, avisó de que los congresos se captan a tres o cuatro años vista, por lo que las cifras de hoy se habrían originado en políticas anteriores, y criticó que los comercios y los establecimientos de hostelería no reciban un buen servicio a cambio de la tasa que pagan y que no se ponga coto a los pisos turísticos.

Carmena replicó que nunca se han dado tantos datos de turismo como ahora, aunque se disculpó si en este caso la entrega a su tardía, emplazó a preguntar por la tasa turística a la Comunidad de Madrid, que tiene las competencias, y pidió a la oposición que se una al seguimiento de los datos, y aseguró que el actual Gobierno municipal ha “multiplicado” y “rentabilizado” la buena herencia que no le “cabe duda” que recibió del PP, cuando los populares divulgaron en su día con mucha “habilidad” que Ahora Madrid iba a hundir el turismo.

