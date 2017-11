MADRID. NARBONA SE DESCARTA COMO CANDIDATA DEL PSOE A LA ALCALDÍA DE MADRID

Google Plus

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, se descartó explícitamente hoy en el Fórum Europa como eventual candidata socialista a las elecciones municipales de Madrid de 2019, desmintiendo así los rumores que apuntaban tal posibilidad.

Narbona presentó la conferencia que pronunció en la citada tribuna informativa, organizada por Nueva Economía Fórum, la portavoz municipal del PSOE, Purificación Causapié, amiga personal y de la que ensalzó su compromiso en la lucha contra las desigualdades y ser “exponente de la batalla para erradicar el machismo”, dado que ésta última es vicepresidenta de la Internacional Socialista de Mujeres.

Además, durante su intervención Cristina Narbona abogó por “desenterrar la Ley de Dependencia”, que “se ha quedado a medias”.

CANDIDATURA A LA ALCALDÍA

Seguidamente, quiso “acabar con la leyenda urbana de que estoy pensando presentarme a la Alcaldía”. “Tal cosa no va a suceder”, garantizó, defendiendo la necesidad de “despejar cuanto antes ese campo de batalla”.

No obstante, sí dejó entrever que podría haber otros que se presenten a sustituir a Causapié, al apuntar que “queda tiempo para que personas valiosas den el paso” y “habrá estupendos contendientes”.

Por lo demás, Narbona dijo que lamenta el “contencioso” que está viviendo Madrid con el Ministerio de Hacienda y Función Pública por la regla de gasto, “una legislación arbitraria y con una interpretación sesgada”, mucho más tras el “esfuerzo que se ha hecho por reducir la deuda” acumulada por los gobiernos municipales del PP, que quiso reconocer “con la alcaldesa delante”, pues Manuela Carmena asistió a la conferencia de Causapié. “Es importante que haya reglas para reducir la deuda, pero no arbitrarias”, sentenció.

