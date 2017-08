MADRID. LA MEZQUITA DE LA M-30 LLAMA A LAS MUSULMANAS A LLEVAR ‘HIYAB’ SIN MIEDO

El director cultural de la Mezquita de la M-30, Sami El Mushtawi, hizo este martes un llamamiento a las mujeres musulmanas para que sigan llevando velo islámico o ‘hiyab’ sin miedo, después de la agresión islamófoba que tuvo lugar la semana pasada en Usera, distrito donde una mujer ataviada con velo fue atacada por un grupo de chicos.

“Es inconcebible que una mujer no pueda salir a la calle por el mero hecho de usar su ‘hiyab’”, denunció el director del Centro Cultural Islámico en un comunicado. Y es que “la mujer musulmana lleva atuendo islámico no para intimidar a la gente, sino para cubrirse y vestirse acorde con el Islam, y el Hiyab no es ningún símbolo de agresión o terrorismo”.

En este sentido, insistió en que “toda mujer tiene que sentirse segura cuando camina en la calle”, así como que el hecho de que portar un ‘hiyab’ no implica que haya “cometido un delito o un crimen”.

La mujer agredida la semana pasada y víctima de un supuesto delito de odio tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia en el lugar de la agresión, pues sufría contusiones leves y un ataque de ansiedad. Después fue trasladada en ambulancia al Hospital 12 de Octubre y la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal se hizo cargo del caso.

