MADRID. MAÑANA NO PODRÁ APARCARSE EN EL CENTRO DE MADRID POR ALTA CONTAMINACIÓN

El Ayuntamiento de Madrid ha activado para mañana el ‘Escenario 2’ del protocolo por alta contaminación, que contempla limitaciones para aparcar en zonas de estacionamiento regulado (SER) para los no residentes y velocidad máxima de 70 Km/h en la M-30 y accesos a la capital.

No podrán aparcar en zona SER los no residentes en horario de 9.00 a 21.00 horas. Además, la velocidad de circulación en el interior de la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad, en ambos sentidos, continúa limitada a 70 kilómetros por hora, como también sucedía hoy por estar vigente el ‘Escenario 1’.

Ha sido la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, quien ha dado la orden de aplicar el protocolo, en sustitución de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés. El motivo son los altos niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) registrados en varias estaciones de medición.

Mañana al mediodía, el Consistorio informará de si se mantienen las restricciones o, por el contrario, se anula la aplicación del protocolo, cuya activación depende no sólo de las mediciones de calidad del aire sino también de la previsión meteorológica, cuestión en la que participan expertos de la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

El Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en vehículo privado, el uso compartido de dichos vehículos.

