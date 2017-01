MADRID. LOS REYES MAGOS LLEGAN ESTA TARDE A UN MADRID BLINDADO

Google Plus

La cabalgata de Reyes Magos de Madrid partirá este jueves a las 18.30 horas de Nuevos Ministerios y promete ser una “oda a la curiosidad” a través de un relato fantástico, según los organizadores. A esta ambientación le acompañará un importante dispositivo de seguridad, con medidas especiales que incluyen un control exhaustivo de los camiones para prevenir atentados.

Como ya avanzó la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, la cabalgata central de la capital contará con “elementos no tradicionales”, que son los que caracterizan al Consistorio. Y es que “es la marca de estilo” del equipo de Manuela Carmena, por lo que este año habrá sorpresas que hagan del desfile una fantasía que llevará al público “a estudiar la naturaleza”.

De hecho, la aparición estelar la protagonizará una carroza convertida en un “laboratorio botánico”, que debutará representando un antiguo laboratorio lleno de probetas, alambiques, plantas exóticas y recipientes humeantes.

Para contribuir a ese vínculo entre la cabalgata y la naturaleza, otra de las carrozas, impulsada por Ecoembes, representará un bosque realizado a partir de materiales reciclados que acompañará a Melchor, Gaspar y Baltasar concienciando sobre el reciclaje.

La comitiva estará encabezada por un “pelotón de luz” que guiará a las 12 carrozas, todo un escuadrón formado por alrededor de 300 ciclistas que abrirá paso a la cohorte de Sus Majestades de Oriente “como si de una estrella de Navidad se tratase”.

A lo largo del desfile habrá siete espectáculos de compañías de arte de calle, dos de ellas procedentes de Francia y Holanda. Asimismo, la cita contará con siete coreografías: tres a pie, otras tres a caballo y dos en bicicleta, todo ello en colaboración de cerca de 2.000 personas.

Con el objetivo de hacer accesible la cabalgata a las personas sordas, por primer año en su historia participarán un intérprete y dos personas sordas, que irán narrando el relato de varias carrozas y de las escenas principales de la cabalgata.

El desfile será retransmitido en directo por TVE y Telemadrid, así como por el canal internacional de TVE.

COMITIVA REAL

Los carteros reales abrirán paso al momento más esperado del desfile: la llegada de los tres Reyes Magos y su séquito de 40 pajes. Estos carteros recogerán a pie y sobre zancos las cartas de todos los niños que las lleven a la cabalgata para, a continuación, entregárselas a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Dentro de esa comitiva real estará la carroza del Ayuntamiento de Madrid, que seguirá a los pajes reales con un homenaje al Oso y el Madroño y a otros elementos característicos de la ciudad.

Cerrarán el desfile los regalos, que en esta ocasión y siguiendo la línea del año pasado no llegarán en camello sino en triciclos. Esto se enmarca en la decisión del Consistorio de no emplear animales en la cabalgata, de manera que tampoco desfilarán las típicas ocas. Sólo estarán presentes los caballos policiales.

MADRID SE BLINDA POR REYES

La Policía Nacional realizará una vigilancia exhaustiva de los camiones relacionados con las carrozas, a fin de evitar atentados como los de Niza y Berlín.

Asimismo, se instalarán maceteros, bolardos y vehículos pesados para “bloquear determinadas calles”, medida que ya se tomó en celebraciones como Nochevieja y las ‘preuvas’.

Por su parte, el coordinador el coordinador de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Daniel Vázquez, ha dado instrucción a la Policía Municipal para que desvíe a los camiones de más de 3.500 kilogramos de las calles próximas al recorrido.

También participarán 300 sanitarios y miembros de Protección Civil y 41 unidades móviles. A lo largo del itinerario habrá tres Unidades de Soporte Vital Avanzado, ocho Unidades de Soporte Vital Básico, 12 bicicletas, ocho motos, tres Vehículos de Intervención Rápida y 40 equipos de Protección Civil.

Asimismo, Metro de Madrid reforzará el servicio en numerosas líneas para atender el crecimiento del número de usuarios.

