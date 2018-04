MADRID. MAESTRE ACLARA A GANEMOS QUE LA EMVS NO DESAHUCIA POR IMPAGO

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, aclaró este miércoles a Ganemos, la corriente de Ahora Madrid que ha protestado contra los desahucios de inquilinos de la EMVS, que esta empresa municipal no ha desalojado a nadie de sus casas por impago de la renta.



Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Maestre desmintió con rotundidad que la imposibilidad de hacer frente al pago de la renta haya sido el motivo de que algunos inquilinos de viviendas sociales hayan sido desalojados, como denunciaba un manifiesto que firmaron, entre otras personas, los tres ediles de Ahora Madrid vinculados a Ganemos: Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán.

La portavoz municipal precisó que la EMVS no desahucia a nadie por este motivo a pesar de que la empresa municipal, dijo, deja de ingresar 8 millones de euros por impago o aplazamiento de los desembolsos, porque entiende que es su responsabildad garantizar el derecho a la vivienda a personas que no tienen otra opción después de las ventas de pisos municipales a fondos de inversión durane el Gobierno municipal de Ana Botella.

Los motivos de los desahucios que ha denunciado Ganemos, explicó, son “graves problemas de convivencia”, la comisión de delitos o que los inquilinos incumplieran las circunstancias que contempla el reglamento de adjudicaciones de la EMVS, y ello sin contar con quienes llevan más de dos años habitando esas viviendas, cuya situación se regulariza.

A partir de ahí, señaló, quedan “algunas pocas excepciones”, que serían las que han motivado el desahucio de algunos inquilinos cuyas circunstancias personales no quiso detallar por respeto a su intimidad y para los cuales, añadió, “siempre se cuenta con una alternativa habitacional”. Como ejemplo de alternativa puso el centro de Pinar de San José que ayer visitaron la alcaldesa, Manuela Carmena, y la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, que ha servido de acogida para las personas sin hogar durante la Campaña del Frío y que, una vez finalizada ésta, se mantendrá abierto para alojar a los solicitantes de asilo y, dejó entrever, a los desahuciados por la EMVS.

En todo caso, Maestre apuntó que, una vez se adjudiquen “en las próximas semanas” los 300 pisos vacíos que le quedan a la EMVS, Madrid se encontrará en una situación de “escasez” de viviendas municipales, de la que volvió a culpar a las ventas masivas de estos recursos ordenadas por los anteriores gobiernos municipales del PP.



