MADRID. LAS MADRILEÑAS TIENEN LA ESPERANZA DE VIDA MÁS ALTA DE LA UE, CON 86,9 AÑOS DE MEDIA

Las madrileñas tienen la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, con 86,9 años de media, unos datos que reflejan las mejoras en las condiciones de vida, en la atención sanitaria y en las políticas en materia de salud pública, según afirmó este sábado la Comunidad de Madrid con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud.



Según el Gobierno regional, el aumento de la esperanza de vida está relacionado con el descenso de las dos principales causas de mortalidad: las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. De hecho, “el 86% de las muertes se producen por enfermedades no trasmisibles como la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, los problemas de salud mental, las patologías respiratorias crónicas y las músculo-esqueléticas”.

La Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid recordó que gran parte de estas enfermedades son prevenibles con estilos de vida saludables, el abandono de la adicción tabáquica, la práctica de actividad física regular, una dieta sana y el mantenimiento de un peso adecuado.

Además, en adultos es fundamental comer frutas, verduras y legumbres, limitar el consumo de azúcar, reducir el consumo de sal y evitar la ingesta de grasas, siendo preferible las no saturadas (presentes en el aceite de pescado, los frutos secos, o el aceite de oliva…) a las grasas saturadas.

Por ello, la Comunidad de Madrid hizo hincapié en que “las grasas industriales de tipo trans no forman parte de una dieta sana y se encuentran en alimentos procesados, comida rápida, aperitivos, fritos, pizzas congeladas, pasteles, galletas, margarinas y pastas para untar, entre otros”.

Asimismo, en los dos primeros años de vida de los niños resulta determinante la adecuada nutrición para garantizar un crecimiento sano y buen desarrollo cognitivo. Además, la dieta saludable reduce el riesgo de obesidad y determinadas enfermedades en la edad adulta.

Por su parte, la actividad física aporta beneficios adicionales, independientes de la alimentación, y resulta fundamental para mejorar la salud física y mental de las personas. El ejercicio reduce el riesgo de hipertensión, diabetes, cáncer de mama, depresión y caídas, además de mejorar la salud ósea y el control del peso.

Se estima que la inactividad física es la causa principal de entre un 21 y un 25% de los cánceres de mama y de colon, del 27% de los casos de diabetes y aproximadamente del 30% de los de cardiopatía isquémica.



