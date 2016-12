MADRID. LÓPEZ, TRAS SER CESADO: “NO ES UN BUEN DÍA PARA PODEMOS”

El hasta hace unos momentos portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, dijo nada más ser cesado y sustituido por Lorena Ruiz-Huerta que “no es un buen día para Podemos” y añadió que “la gente que nos votó no entiende nada”.

Indicó que “hoy deberíamos habernos reunido para hablar del PP y de sus casos de corrupción y nos hemos dedicado a hablar de nosotros” y destacó “la importancia de las formas en democracia”.

Dijo que seguirá trabajando como diputado por las causas que le llevaron a la Portavocía de Podemos y para que “la discrepancia sea un valor y no un problema”.

Preguntado por la ausencia de Espinar en la reunión de su cese, dijo que “era un día para que hubiese estado presente”.

Por otro lado, la diputada de Podemos de la Asamblea de Madrid Raquel Huerta, del sector enfrentado al secretario general de Madrid de esta formación, Ramón Espinar, dijo al término de la reunión en la que se cesó a José Manuel López como portavoz parlamentario que “se ha consolidado una decisión conforme a reglamento pero que no tiene mucha legitimidad política”.

“La democracia que pedimos para España es la misma que nos tenemos que aplicar nosotros y, por lo tanto, no parece razonable que con una mayoría muy exigua se tomen estas decisiones”, manifestó Huerta.

Consideró que la “unidad se construye desde la buena gestión de las diferencias y no laminándolas” y destacó que “la democracia también son formas”.

El diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca, contrario al cese de López, dijo que “reconocemos la legitimidad orgánica” del nombramiento de Lorena Ruiz-Huerta, pero “hacemos un cuestionamiento político de la decisión”. “Ha sido una decisión gravemente equivocada para Podemos, al que le hace un flaco favor, porque rompe la dinámica de unidad que todos no están reclamando”, destacó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso