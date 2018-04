MADRID. 195 LOBBIES SE HAN INSCRITO YA EN EL REGISTRO MUNICIPAL

Google Plus

El Registro de Lobbies del Ayuntamiento de Madrid cuenta ya con 195 entidades inscritas en los tres meses que lleva abierto desde su puesta en marcha el pasado 1 de enero.



El delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto, dio este dato en la sesión ordinaria de abril de la comisión del ramo, en respuesta a una pregunta del concejal socialista Ramón Silva sobre la valoración que hace del desarrollo de esta iniciativa el que ha sido su máximo artífice.

Silva también mostró algunas objeciones concretas sobre el orden de las casillas que deben rellenar los lobbies al inscribirse o registrar reuniones con altos cargos del Ayuntamiento y sobre algunos errores cronológicos en la constatación de encuentros de esta naturaleza en la propia web del Registro.

Soto explicó que, desde su puesta en marcha en enero, la plataforma ha experimentado “continuos cambios” de mejora a partir de sugerencias de los usuarios, que el Gobierno municipal ha respondido a más de 150 consultas de los interesados y ha organizado sesiones de formación y finalmente comentó que ya hay 195 lobbies inscritos, lo que le permitió afirmar que está funcionando mucho mejor que el otro obligatorio que hay en España, el de la Generalitat de Cataluña.

No obstante, el delegado reconoció que cabe mejorar todavía en la anotación de las reuniones que tienen lugar entre cargos políticos y representantes de lobbies, dado que la web enumera hasta el momento 48 eventos y que “seguro que ha habido más y no se han detectado”, aunque sea obligatorio consignarlos. No obstante, se mostró esperanzado en que a medida que se extienda la cultura de lobbies transparentes que ha querido divulgar, se corrijan estos errores.



