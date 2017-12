MADRID. CERCA DE 70 LÍNEAS DE LA EMT SE VERÁN AFECTADAS POR LAS CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid informó este sábado que cerca de 70 líneas de autobús de la EMT se verán afectadas por la celebración de las campanadas de fin de año en la Puerta del Sol y más de 50 itinerarios sufrirán modificaciones a lo largo del 31 de diciembre por la carrera de la San Silvestre Vallecana.



Este sábado desde las 21.00 horas y hasta las 03.00 horas del domingo, con motivo de los ensayos de las campanadas, las líneas diurnas 3, 5, 9, 15, 20, 46, 50, 51, 52, 53 y 150 y las nocturnas N16, N25 y N26 modificarán sus rutas y no circularán por Puerta del Sol, Sevilla y Plaza de Canalejas.

Los ensayos también afectarán a las estaciones 1A y 1B de BiciMAD, ubicadas en Puerta del Sol, que no estarán operativas desde las 20.00 horas de este sábado.

Mañana, domingo, atletas y corredores aficionados tomarán la ciudad para participar en la 40ª edición de la carrera popular San Silvestre Vallecana y en la 53 edición de la versión internacional de esta prueba.

Esta celebración supondrá, durante gran parte de la jornada, desvíos y modificaciones de servicio en 54 líneas de los autobuses urbanos madrileños (1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 43, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 74, 85, 86, 102, 103, 111, 113, 120, 136, 141, 144, 146, 148, 150, 152, 156, 310, C1, C2, E1, Exprés Aeropuerto).

En concreto, las líneas 103 y 310 estarán desviadas desde las 07.00 horas por cortes en las calles Candilejas y Payaso Fofó (Puente de Vallecas). La línea 150 estará desviada también desde las 07.00 en la calle Rafael salgado y las líneas 43 y 120 desde las 08.00 horas por cortes en la calle Concha Espina. El resto de los itinerarios se modificarán de 16.30 a 22.00 horas aproximadamente.

Por su parte, este domingo el recorrido de la carrera San Silvestre Vallecana afectará a siete estaciones de BiciMAD de las cuales se retirarán las bicicletas. La celebración de esta prueba deportiva afectará, entre las 16.00 y las 21.00 horas aproximadamente, al abastecimiento de las estaciones 103, 105, 106, 107, 137, 148 y 149 situadas en las inmediaciones del recorrido y que permanecerán sin bicicletas para facilitar el paso de los participantes.

Durante la mañana de este domingo, entre las 9.30 y las 12.30 horas, las líneas 4, 8, 71, 100, 106, 130 y E3 verán modificados sus itinerarios en el distrito de Vicálvaro por la celebración de la carrera popular San Silvestre Vicalvareña.

Finalmente, debido a la celebración de las campanadas y fiesta de fin de año en la Puerta del Sol, desde las 21.00 horas del domingo y hasta las 05.00 horas del lunes, las líneas diurnas 3, 5, 9, 15, 20, 46, 50, 51, 52, 53 y 150 y las nocturnas N16, N25 y N26 no circularán por Puerta del Sol, Sevilla ni Plaza de Canalejas. Además, esta celebración obligará al cierre de seis estaciones de BiciMAD.



