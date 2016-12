MADRID. OCHO LÍNEAS DE LA EMT NO PRESTARÁN SERVICIO EN NAVIDAD

Google Plus

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) modifica sus horarios en Navidad por ser jornada festiva, así el inicio del servicio será entre las 7:15 y las 7:30 horas, dependiendo de la línea. Además, ocho líneas no prestarán servicio ni el día de Navidad ni el 26 de diciembre, que es festivo.

En concreto, durante los días 25 y 26 de diciembre, las líneas 22 (Legazpi – Villaverde Alto), 83 (Moncloa – Barrio del Pilar), 108 (Oporto – Cementerio de Carabanchel), 117 (Aluche – San Ignacio), 129 (Plaza de Castilla – Manoteras), 149 (Tribunal – Plaza de Castilla), 156 (Legazpi – Manuel Becerra), 247 (Aluche – San José Obrero) y E1 (Atocha – Plaza Elíptica) no prestan servicio por ser día festivo.

Además, durante estas jornadas festivas, el horario de apertura y cierre de los intercambiadores de transporte de Madrid también experimentarán modificaciones. Sin embargo, los cambios de horario en los intercambiadores de Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Castilla y Avenida de América no afectan a ninguna línea de la EMT.

En cuanto a la ruta Exprés Aeropuerto, el servicio diurno comienza a las 07:45 horas desde Atocha y a las 07:40 horas desde la terminal del aeropuerto.

