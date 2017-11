MADRID. EL PP LAMENTA QUE LA DIVISIÓN DE AHORA MADRID HAYA HECHO “CLANDESTINO” UN ACTO CON ISRAEL

Google Plus

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, dijo este lunes que “no es razonable” que la entrega de la Llave de Oro de la ciudad al presidente de Israel, Reuven Rivlin, haya sido “clandestina” para “no ahondar en las divisiones” internas de Ahora Madrid en su interpretación del conflicto de Palestina.

A la salida del acto, Almeida expresó el apoyo “sin fisuras” del Grupo Popular a un país por el que sienten “respeto e incluso admiración”, y dijo que le habría gustado que el acto de entrega de la Llave de Oro se hubiera celebrado en el salón de actos de la antigua sede municipal, en la Casa de la Villa, con la presencia de todos los concejales, y no de forma casi “clandestina” en un despacho anejo al de la alcaldesa en el Palacio de Cibeles, con la única asistencia de los portavoces.

Un empequeñecimiento del formato que atribuyó a que concejales de Ahora Madrid han arremetido contra este acto y contra el Estado de Israel, con simpatizantes manifestándose a las puertas de Cibeles en repulsa, y, por tanto, al intento del Gobierno municipal de “no ahondar en las divisiones” del grupo municipal.

Almeida volvió a referirse a estas supuestas guerras internas cuando aseguró que "es insostenible que la alcaldesa y el concejal de Hacienda (Carlos Sánchez Mato) prácticamente ni se dirijan la palabra", algo que dedujo del hecho de que el primero no acompañara a Carmena en una reunión con el Ministerio de Hacienda y Función Pública.

También aludió a ello cuando interpretó que la alcaldesa condicionará su repetición como candidata de Ahora Madrid en 2019 a “que no haya primarias y de esa manera pueda deshacerse de determinadas personas que ahora mismo están en el equipo de gobierno", una referencia velada a Sánchez Mato y a los ediles del ala izquierda de Ahora Madrid, que coincidirían con los contrarios a la entrega de la Llave de Oro al presidente israelí.

