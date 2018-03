MADRID. LOS JÓVENES NO EMPADRONADOS EN MADRID TAMBIÉN PUEDEN SACARSE EL BONO CULTURAL

Google Plus

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido extender el Joven Bono Cultural (Jobo), que da derecho a personas de entre 16 y 26 años a acceder gratuitamente a actividades culturales de la ciudad, a quienes no estén empadronados en ella, a fin de no impedir que grupos de amigos se fragmenten y puedan acudir juntos a ellas.



Fuentes del Área de Cultura y Deporte anunciaron este lunes que esta posibilidad está abierta desde esta semana, después de que la alcaldesa y responsable del área, Manuela Carmena, hablara en la comisión del ramo de dicha ampliación vinculándola al incremento de usuarios que ha registrado el Jobo desde febrero.

Con el Jobo, los jóvenes pueden entrar gratis en espectáculos programados por los grandes centros culturales municipales: Naves de Matadero-Centro de Artes Vivas, Teatro Español, Teatro Fernán Gómez-Centro Cultural de la Villa, Conde Duque, Teatro Circo Price y Cineteca. Se puede disfrutar así de toda la agenda programada en estos grandes contenedores culturales, de lunes a viernes.

La inscripción en el Jobo se realiza a través de la página web 'www.madridcultura.es/jobo'. La petición se gestiona con un plazo de respuesta de aproximadamente 24 horas (en días laborables). El usuario recibirá un mail con sus claves para acceder a su ‘zona personal’, donde podrá siempre que quiera reservar de manera gratuita sus entradas.

La otra opción es hacerlo de manera presencial acudiendo con el DNI al centro de Turismo situado en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor, en horario de 9.00 a 21.00 horas.

Según aclararon desde el Ayuntamiento, el Jobo no es un carné, sino que en la web 'madrid.cultura.es/jobo' cada usuario puede acceder con las claves que recibe en respuesta a su solicitud de registro. Una vez introducidas las claves personales, el usuario tiene acceso a la programación de los espacios vinculada a Jobo, y puede seleccionar los que le gusten y descargar las entradas.



